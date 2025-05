Vielseitigkeitsreiterin Louise Romeike bleibt mit Caspian in Führung

Louise Romeike hat bei der internationalen 4*-S-Vielseitigkeit in Marbach weiterhin die Nase vorn. Dahinter gab es jedoch großes Stühlerücken.

Sie ritt souverän durchs Gelände und bleibt an der Spitze. Die Schwedin Louise Romeike war mit Caspian nach der Dressur auch im Gelände nicht zu schlagen. Lediglich 3,6 Minuspunkte für das Überschreiten der Zeit kamen hinzu. Damit sind die Ehefrau von Claas Romeike und ihr elfjähriger Schimmelwallach mit 28,6 Minuspunkten nun Top-Favoriten auf den Sieg.

Auch der zweite Platz ist nun in schwedischer Hand. Auf diesen schoben sich Frida Andersen und ihre elfjährige irische Stute Stonehavens Baby Blue nach vorn. 32,5 Minuspunkte stehen bei diesen beiden zu Buche. Dahinter hielt sich auf Platz drei Lea Siegl aus Österreich mit dem 15 Jahre alten Wallach Van Helsing mit 32,8 Minuspunkten. Vierte ist noch einmal Frida Andersen, dieses Mal mit ihrem zweiten Pferd, dem 15 Jahre alten Box Leo (33,3). Auf Platz fünf folgt die beste Deutsche im Klassement: Malin Hansen-Hotopp mit ihrem bewährten 13 Jahre alten Holsteiner Carlitos Quidditch und 33,4 Minuspunkten.

Pech für Klimke und Jung

Großes Pech hatten Ingrid Klimke mit Equistro´s Siena Just do It und Michael Jung mit fischersolution. Beide standen nach der Dressur noch in den Top 5, beide schieden im Gelände aus bzw. gaben auf.

In der CCI2*-S Prüfung führt Ingrid Klimke dagegen mit der erst sieben Jahre alten Hannoveraner Stute Candy mit 24,9 Minuspunkten vor Anna Siemer und dem achtjährigen Holsteiner Wallach Zacky Zack (27,8). In der CCI1*-Intro liegt Sophie Grieger mit der sechsjährigen Estia nach dem Gelände vor Ben Leuwer und dem sechsjährigen Wallach Casanova.

Alle Ergebnisse aus Marbach gibt es hier.