Weltcup-Finale Dressur: Das sind die Starter

Es sind nicht einmal mehr zwei Wochen bis zum Weltcup-Finale in Basel. Drei deutsche Dressurreiter dürfen mit ihren Pferden nach Basel reisen. Das sind Isabell Werth mit DSP Quantaz, Bianca Nowag-Aulenbrock mit Florine OLD und Carina Scholz mit Tarantino.

Vom 2. bis 6. April findet in Basel das Weltcup-Finale statt. Dort findet das Finale in Dressur, Springen und Voltigieren statt. Die Wettbewerbe werden in der Jakobshalle in Basel ausgetragen. Die Wettbewerbe versprechen spannend zu werden. Das sind die qualifizierten Dressurreiter, drei von ihnen kommen aus Deutschland.

Die qualifizierten Dressurreiter aus Westeuropa:

Die Qualifizierten aus Mitteleuropa:

Anikó Komjáthy-Losonczy (HUN) – Dior S Sandra Sysojeva (POL) – Maxima Bella

Weitere Starter:

Mary Hanna (AUS) – Ivanhoe Kevin Kohmann (USA) – Duenensee Adrienne Lyle (USA) – Helix Genay Vaughn (USA) – Gino Renderson Silva de Oliveira (BRA) – Fogoso Campline Jessica Neuhauser (SUI) – Rockson

Als Titelverteidiger startet:

Patrik Kittel (SWE) – Forever Young HRH

Diese Liste basiert auf dem offiziellen Dokument der FEI.