Weltmeisterschaft in Aachen startet in genau 500 Tagen

Noch genau 500 Tage, dann beginnen in Aachen im August 2026 die Weltmeisterschaften in sechs Disziplinen. Aktive wie Zuschauer sind schon voller Vorfreude.

Aachen/GER – Noch genau 500 Tage sind es bis in Aachen die Weltmeisterschaften beginnen. Man darf gespannt sein auf ein Event der Superlative, bei dem sicherlich Erinnerungen an die Weltreiterspiele 2006 und die EM 2015 wach werden. Insgeamt sechs Welt- und neun Europameisterschaften wurden in der Soers, auf dem traditionsreichen Turniergelände des Aachen-Laurensberger Rennvereins, bereits ausgetragen.

500 Tage bis zum Startschuss

Vom 11. bis 23. August geht es im Rahmen der FEI World Championships Aachen 2026 in der alten Kaiserstadt in den Disziplinen Springen, Dressur, Eventing, Fahren, Voltigieren und Para-Dressur wieder um Gold, Silber und Bronze. Die Vorfreude steigt mit jedem Tag bei den Aktiven. Der dreifache Einzel-Olympiasieger in der Vielseitigkeit Michael Jung hat den Termin dick im Kalender stehen. „Aachen wird ein riesiges Highlight, da bin ich sicher. Es ist toll, dass dort sechs Disziplinen an einem Ort stattfinden! Das ist für mich das Größte. Es wird mega im eigenen Land! Mit unzähligen Menschen, einem tollen Publikum und einer grandiosen Stimmung“, so der 42-Jährige.

Vorfreude bei Werth und Kukuk

Auch bei Isabell Werth herrscht bereits Vorfreude. Deutschlands erfolgreichste Olympionikin begeistert sich vor allem für die besondere Atmosphäre für die Dressurreiter. „Für die Springreiter ist es mittlerweile ja normal, dass sie im Aachener Hauptstadion vor ausverkauftem Haus an den Start gehen. Aber für uns wird das wieder ein absolutes Karriere-Highlight.“

Olympiasieger Christian Kukuk wäre ebenfalls gern dabei. Für den Olympiasieger im Springreiten aus Paris ist Aachen 2026 ein absolut großes Highlight. „Ich habe unglaubliche Vorfreude. Ich meine, die Welt ist wieder zu Gast in Aachen. Gefühlt ist sie das ja jedes Jahr, aber so eine Weltmeisterschaft ist natürlich noch mal etwas ganz anderes. Ich habe die Weltmeisterschaft 2006 in Aachen als Zuschauer miterlebt und das war etwas ganz Besonderes – wirklich Gänsehautfeeling“, schwärmt Kukuk.

Um noch ein paar Emotionen mehr zu wecken gibt es jetzt auch einen offiziellen WM-Trailer.

– pm/AK –