Wissenschaft trifft Praxis: Die Gewinner der GWP-Förderpreise 2025

Die Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft um das Pferd e.V. (GWP) prämiert jährlich die besten wissenschaftlichen Abschlussarbeiten zum Thema Pferd.Mehr …

Die Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft um das Pferd e.V. (GWP) prämiert jährlich die besten wissenschaftlichen Abschlussarbeiten zum Thema Pferd. Diese Arbeiten verbinden Theorie und Praxis und bieten wertvolle Erkenntnisse für die gesamte Pferdewelt. Das sind die Preisträger 2025:

Kategorie Bachelorarbeiten: Social Media im Reitsport im Fokus

Der Preis für die beste Bachelorarbeit ging an Hannah Zirkel von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Sie entwickelte einen Leitfaden für Social Media-Aktivitäten in Reitvereinen, um sinkenden Mitgliederzahlen und dem schwindenden Interesse jüngerer Generationen entgegenzuwirken.

Die weiteren Nominierten:

Till Henner Ramm (Hochschule Osnabrück): Untersuchte den Einfluss von Verkaufspsychologie auf den Markterfolg von Pferdefutter.

Martha Schafflick (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg): Analysierte die Entwicklung von Weißanteilen und Abzeichen beim Sächsisch-Thüringischen Schweren Warmblut.

Kategorie Masterarbeiten: Auswirkungen der GOT auf die Pferdehaltung

Den Sieg in der Kategorie Masterarbeiten sicherte sich Elena Karthäuser (Hochschule Osnabrück). Ihre Arbeit untersucht die Auswirkungen der neuen Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) auf Pferdehalter und Tierärzte. Sie fand heraus, dass die Erhöhung der GOT zwar wirtschaftlich notwendig war, aber viele Pferdehalter vor finanzielle Herausforderungen stellt.

Weitere prämierte Arbeiten:

Almut Scheler (Universität Rostock): Digitalisierung der Exterieurbeurteilung in der Pferdezucht.

Maie Schiefer (Universität Bonn): Einfluss der menschlichen Antizipation auf das Pferdeverhalten.

Kategorie Dissertationen: Cannabidiol-Forschung beim Pferd

Der Preis für die beste Dissertation ging an Dr. Fabienne Eichler (Freie Universität Berlin). Sie untersuchte die Pharmakokinetik von Cannabidiol (CBD) bei Pferden und deren Relevanz für Dopingkontrollen.

Weitere ausgezeichnete Dissertationen: