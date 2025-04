Zucchero HV zukünftig bei Maximilian Weishaupt

Um den Verkauf des Holsteiner Verbandshengstes Zuccero gab es seit dem Herbst Diskussionen. Nun ist klar: Maximilian Weishaupt ist sien neuer Reiter.

Dass der Holsteiner Verbandshengst Zucchero HV verkauft werden soll, ist schon seit vergangenem Herbst bekannt. Und seitdem gab es auch lebhafte Diskussionen über den Sachverhalt. Nicht nur in den Sozialen Netzwerken, sondern auch innerhalb des Verbandes selbst. Erst im Februar gewann Zuccero mit seinem Reiter Rolf-Göran Bengtsson den Emirates Jumping Cup Grand Prix in Abu Dhabi. Damals betonte Bengtsson bereits, dass es wohl das letzte gemeinsame Turnier sein würde. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicke ich auf unseren Sieg. Zuccero steht zum Verkauft, aber ich bin froh und dankbar, dass er mir diesen wunderbaren gemeinsamen Sieg geschenkt hat“, so Bengtsson damals.

Innerhalb des Holsteiner Verbandes hatte es schon Monate zuvor im Oktober gebrodelt. Und das, nachdem es ohnehin schon genug Schwierigkeiten in der Zeit zuvor gegeben hatte und endlich nach mehreren Auseinandersetzungen Ruhe eingekehrt schien.

Verkauf sorgte für Diskussionsstoff

So legte der Erste Vorsitzende des Verbandes der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V., Ulrich Steuber, sein Amt nieder. Sein Nachfolger wurde im Dezember Olaf Rörden. Außerdem gab es die Meldung, dass Sebastian Rohde von seinen Aufgaben als Geschäftsführer der Holsteiner Verband Hengsthaltung GmbH freigestellt und durch Felix Flinzer ersetzt wurde.

Beides sollte im Zusammenhang mit dem Verkauf von Zuccero stehen, berichtete spring-reiter.de. Gerade, weil Rohde ja für die Hengsthaltung verantwortlich gewesen sei. Der heute 13 Jahre alte Zirocco Blue VDL-Nachkomme Zuccero war mit Bengtsson bei den Olympischen Spielen in Paris am Start, holte Platz sechs mit dem Team und Platz 32 im Einzel. Zuvor hatten die beiden zum siegreichen EM-Team der Schweden in Mailand 2023 gehört und waren dort im Einzel auf Platz 11 gesprungen. Spätestens nach diesen beiden Großveranstaltungen war er das Aushängeschild gewesen – eines, das Gebote in Millionenhöhe nach sich zog, denen der Verband wohl nicht mehr widerstehen wollte oder konnte. Eine offizielle Stellungnahme gab es nie.

Maximilian Weishaupt mit zwei Top-Pferden

Jetzt ist jedoch klar: Maximilian Weishaupt wird künftig mit Zuccero einen echten Superstar im Stall stehen haben. Der Bruder von Philipp Weishaupt kann damit insbesondere in der Global Champions League, wo er seit diesem Jahr mit dem Bruder in einem Team reitet, punkten. Maximilian Weishaupts Onkel hatte den Schimmel offensichtlich erworben. Nun wird er neben der DSP-Stute Omerta Incipit die Top-Garde des Springreiters bilden.