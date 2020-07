1. Black Horses Online Auktion: Die Kollektion ist komplett!

Ab dem 29. Juli ist es soweit: Das niederländische Gestüt Black Horses startet seine erste Online Auktion! Eine exklusive Kollektion von talentierten Dressurpferden, die einige der besten europäischen Linien ihrer Abstammung führen, kommt unter den virtuellen Hammer.

Nachdem zunächst die Sportpferde und Zuchtstuten veröffentlicht wurden, ist die Kollektion nun mit den jungen Pferden vollständig. Hinzugekommen ist eine ganze Reihe vielversprechender vierjähriger Dressurpferde, die ihr Talent bereits unter dem Sattel unter Beweis stellen. Auch die interessant gezogenen dreijährigen Hengste aus besten Hengstlinien und mehrere Nachwuchskracher lassen die Herzen von Dressur-Fans höher schlagen! Insgesamt 40 Pferde umfasst damit das Lot, das bis zum kommenden Sonnabend, 1. August, bei der ersten Auflage der Black Horses Online Auktion versteigert wird.

Bei den 14 Youngstern, die bisher noch nicht eingeritten sind, handelt es sich um echte Rohdiamanten. „Erst vor etwa drei Wochen kamen diese jungen Dressurpferde aus den Laufställen zu uns“, berichtet Jasper van der Waaij, der die Pferde auf seinem Gestüt auf den Foto- und Videotermin vorbereitet hat. „Alle Pferde stammen aus einer exzellenten Aufzucht, sind aber noch relativ unerfahren. Nach drei Wochen lassen sie sich bereits sehr gut händeln und sind bereit für ihre weitere Ausbildung. Kaufinteressenten sollten also wissen, dass Sie ein nahezu untrainiertes Pferd kaufen, sozusagen ein unbeschriebenes Blatt.“

Unter dem Sattel & an der Longe

Die neun gerittenen Sportpferde, die nun neu veröffentlicht wurden, sind seit diesem Frühjahr im Training. Bei Black Horses haben sie ihre Ausbildung unter dem Sattel und an der Longe in den vergangenen Wochen fortgesetzt. Daher werden diese Pferde in den Verkaufsvideos nicht nur an der Hand und unter dem Reiter präsentiert, sondern auch an der Longe vorgestellt. „Wir möchten potenziellen Kunden so viele Informationen wie möglich mit an die Hand geben. Und damit bekommen die Pferde auch eine faire Chance ihre ganze Qualität zu zeigen“, erläutert Carlo van Kaathoven, Manager der Black Horses Auktion.

For Romance I-Nachkomme mit berühmter Verwandtschaft

Das Lot der Dreijährigen besteht aus einer ganzen Reihe von außergewöhnlichen Talenten, sowohl für den Sport als auch für die Zucht. Bestes Beispiel dafür ist der Rapphengst Momance BH v. For Romance I, der aus einer Halbschwester zu Kristina Bröring-Sprehes kürzlich verstorbenem Erfolgspferd Desperados FRH stammt – der Hannoveraner Stute Danzmusik v. Don Federico, die bereits den gekörten Hengst Frascino brachte. Großmutter Wie Musik v. Wolkenstein II ist wiederum keine Geringere als die Mutterstute von Desperados FRH, der unter anderem bei den Olympischen Spielen 2016 Medaillen für Deutschland gewann.

Auch über seinen Vater For Romance I bringt Momance BH beste Gene für das ganz große Viereck mit. Der ehemalige Burgpokal-Finalist ist unter der Schwedin Therese Nilshagen erfolgreich im Grand Prix-Sport angekommen. „In Sachen Abstammung, Typ und Bewegungsqualität, hat Momance BH alles Potenzial, um gekört zu werden“, so Van Kaathoven.

Ein weitere Nachwuchsstar ist der dreijährige Indian Rock-Nachkomme Most Loved Rock BH, gezogen aus der Briar-Tochter Catalpa BH. „Most Loved Rock BH bewegt sich fantastisch, er bringt ganz viel Balance und eine tolle Mechanik mit“, schwärmt Van Kaathoven. Außerdem finden sich unter den dreijährigen Auktionspferden viele weitere interessante Youngster, die unter anderem Vererberlegenden wie Damon Hill und De Niro sowie berühmte Stutenlinien in ihren Pedigrees vereinen.

Halbschwester zu Zuidenwind

Die Gruppe der Vierjährigen enthält weitere hoffnungsvolle Dressurpferde. Eine wahre Bewegungskünstlerin ist Labella BH v. Dorado aus der Jazz-Tochter A-Flieka. Ebenfalls ein ungeschliffener Diamant ist Liba BH v. Hogan, eine Enkelin der Pabola v. Ferro, die ihrerseits einst zur Championesse der KWPN Stuten gekürt wurde. Aber auch die Forty-Tochter Lolita BH, eine Halbschwester zu dem gekörten Grand Prix-Hengst Zuidenwind und weiteren hocherfolgreichen Dressurpferden, lässt auf eine strahlende Zukunft hoffen.

Wer die Pferde vorab live besichtigen und ausprobieren möchte, darf gerne Kontakt zu Carlo van Kaathoven (+31653246473) aufnehmen, um einen Termin zu vereinbaren.

Auf der Auktionsseite können sich Interessenten registrieren lassen und ab dem 29. Juli ihre Gebote per Mausklick abgeben. Die Online Auktion endet am Samstag, 1. August um 20 Uhr.

Weitere Informationen erhalten potenzielle Käufer auch unter info@blackhorses-auction.nl oder am Telefon von Peter van der Waaij (+31623412073) und Jasper van der Waaij (+31650879021).

Die gesamte Kollektion finden Sie unter www.blackhorses-auction.nl.