100. Jubiläums Elite-Auktion des Oldenburger Pferdezuchtverbands mit 146.000 Euro-Preisspitze D’Elegance

Nicht weniger als 22 Reitpferde und Fohlen fanden bei der 100. Jubiläums Herbst Elite-Auktion des Oldenburger Pferdezuchtverbands neue Besitzer im Ausland. Die Auktion wurde mit Käufern aus elf Ländern zu einem internationalen Spektakel. Die Stute D’Elegance vom Gestüt Bonhomme erzielte den höchsten Preis.

Die vierjährige Stute ist Schwester des Vererbers Fidelity und wurde vom Gestüt Bonhomme gezogen. Mütterlicherseits stammt sie ab v. Sandro Hit-Riccione. Ein „renommiertes Gestüt in Österreich“ darf nach dem Zuschlag in Höhe von 146.000 Euro nun alles für die Ankunft der bewegungsstarken Stute vorbereiten.

101.000 Euro kostete der gekörte Hengst Breaking News v. Bonds-Desperados-Brentano II aus der Zucht von Mirjam-Mathilde Drenth in den Niederlanedn. AUsgestellt wurde der Hengst von Heinrich Giesselmann. Die Mutter des Hengstes, Destina, ist Schwester zu der auf Grand Prix-Niveau erfolgreichen Fiodora/Sabine Egbers und des Olympiapferdes Destano/Simone Pearce. Neue Heimat von Breaking News wird Polen sein.

Die jüngst bei den Bundeschampionaten mit der Bronzemedaille ausgezeichnete Escala Gold v. Belissimo M-Rohdiamant-Ex Libris aus der Zucht von Heinz Ahlers wurde für 90.000 Euro an eine Grand Prix-Reiterin in die USA zugeschlagen.

Bella Rose teuerste Springofferte

Bei den Springpferden erzielte die Balou du Rouet-Corlensky G-Landor S-Tochter Bella Rose aus der Zucht von Harm Oncken mit 60.500 Euro den höchsten Preis. Oncken ist Stammgast bei Auktionen der Oldenburger, er stellte dort in den letzten Jahren 90 Auktionspferde.

Viva Moon v. Vitalis-Zack-Fürstenball, gezogen von Dr. Rolf-Peter Schulze, avancierte bei den Elite-Fohlen mit 73.000 Euro zur Preisspitze. Ein Dressurstall in Bremen erhielt den Zuschlag für das Hengstfohlen mit prominenter Familie. Seine dritte Mutter Donnerlady ist Schwester zu dem Grand Prix-erfolgreichen Lord of Loxley/Hans Peter Minderhoud und des gekörten Charme v. Condor M.

„Fulminantes Auktionswochenende“

Auktionsleiter und Geschäftsführer der Oldenburger Pferde-Vermarktungs GmbH Roland Metz über das Jubiläum in Ankum: „Die 100. Elite-Auktion war ein voller Erfolg – wir konnten alte Zeiten aufleben lassen und gemeinsam ein fulminantes Auktionswochenende mit einem fantastischen Welcome Abend in Ankum feiern. Wir bedanken uns bei allen Züchtern und Kunden für die jahrelange Treue und freuen uns auf weitere erfolgreiche Auktionen“.

„Die Jubiläumsauktion war für alle Beteiligten ein besonderes Highlight. Ein großer Dank an Ullrich Kasselmann und Paul Schockemöhle, dass wir unsere Kunden hier in Ankum begrüßen konnten. Unsere Stars von morgen waren wieder einmal in aller Welt begehrt und wir sind, Dank der weltweiten Freunde des Oldenburger Pferdes, bereit für die nächsten 100 Auktionen“, berichtet Auktionator Thorsten Castle.

Charity-Auktion mit Sprung in memoriam Uwe Heckmann

Im Rahmen des Welcome Abends der Jubiläums Elite-Auktion gab es auch noch eine ganz besondere Versteigerung. In Gedenken an Uwe Heckmann wurde ein exklusiver Sprung mit Fangständern, die an Heckmann erinnern, zugunsten der Initiative „Reiten gegen Hunger“ von dem ehemaligen Vechtaer Auktionator Fabian Kühl versteigert. Die U.P. Sporthorses aus Bad Oldesloe lieferten sich ein spannendes Bieterduell mit Anne Haase aus Fischerhude, die letztlich den Zuschlag bei 50.000 Euro bekam. Der Sprung soll im Oldenburger Pferde Zentrum in Vechta nun seinen Platz bekommen.

Fast die Hälfte aller Reitpferde fand neue Besitzer aus dem Ausland. Sie werden in Schweden (3), Polen (2), Schweiz (2), der USA (2), Belgien (1), Dänemark (1), Großbritannien (1), Kolumbien (1), den Niederlanden (1) und Österreich (1) beheimatet sein. Aus der Fohlenkollektion geht es unter anderem nach Polen (3), Österreich (1), Schweden (1), die Ukraine (1) und in die USA (1).

Der Durchschnittspreis der Reitpferde lag bei rund 37.500 Euro, der der Fohlen bei mehr als 16.500 Euro. Der Gesamtumsatz bei den Reitpferden betrug 1.238.000 Euro, die Fohlen erzielten insgesamt 398.000 Euro.

Hier geht es zur vollständigen Preisliste der Reitpferde-Kollektion. Hier finden Sie das Pendant dazu der Fohlen-Kollektion.