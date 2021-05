14-Tage-Test Schlieckau: Zavattini führt das Feld an

In Schlieckau ging heute die 14-tägige Veranlagungsprüfung für Hengste mit dem Fremdreitertest zu Ende. Die beste gewichtete Gesamtnote erzielte Zavattini v. Zinedream – der Fuchs vom Landgestüt Warendorf überzeugte vor allem im Freispringen.

Insgesamt 24 Hengste der Jahrgänge 2017 und 2018 absolvierten in den vergangenen zwei Wochen ihre Veranlagungsprüfung in Schlieckau. Höchstnoten gab es für Zavattini, einen dreijährigen Fuchs vom Landgestüt Warendorf, der im Januar in Neustadt (Dosse) sein positives Körurteil erhalten hatte. Der Sohn des Zinedream aus einer Quiz-Mutter (Z.: Hans-Adolf Lembke) erhielt als einziger die Einzelnote 10,0 – und zwar im Freispringen. Mit „sehr gut“ und besser bewerteten die Richter auch Interieur (9,25), Temperament (9,0) und Leistungsbereitschaft (9,5) des Hengstes. Damit kam Zavattini auf die springbetonte Endnote 9,43 und die Gesamtnote 8,48.

Die zweitbeste Springnote (8,8) und eine Gesamtnote von 8,2 vergaben die Richter für Maverik, einen in Frankreich gezogenen Nachkommen des Monte Bellini-Sohnes Monti Obolensky. Heiko Schmidt hatte den dreijährigen Braunen für den Springpferdezuchtverband Oldenburg-International angemeldet.

Mit 8,63 die höchste Dressurnote erzielte ein noch namenloser Fuchs v. Sir Heinrich-Real Diamond. Der vierjährige Hengst stammt aus der Zucht von Gerda Schulze-Zumloh und wurde von Sina Aringer ausgestellt. Auch er konnte besonders mit seinen „inneren Werten“ überzeugen und erhielt zudem für Galopp und Rittigkeit die 9,0. Die gleiche Note zückte heute auch Fremdreiter Sebastian Heinze. Der Westfale schloss seinen 14-Tage-Test mit der Gesamtnote 8,3 ab.

Auf eine 8,5 als dressurbetonte Endnote kam Fänomenal v. Fantastic-Desperados (Z.: Pia-Katharina Voigtländer, A.: Udo Verworner). Der Rappe zeigte den besten Schritt aller vorgestellten Hengste (9,0).

