151.000 Euro für Hengstfohlen v. San to Alati bei der Dressur-Elitefohlen Auktion in Riesenbeck

Gemeinsam sind wir stark! Der Oldenburger Pferdezuchtverband und das Westfälische Pferdestammbuch haben sich bei den Dressur-Europameisterschaften in Riesenbeck zusammengetan, um ausgewählte Dressur-Elitefohlen unter den Hammer zu bringen. Den Spitzenpreis von nicht weniger als 151.000 Euro erzielte ein Nachkomme von San to Alati.

Auf den Namen San Maxime hört das Hengstfohlen, das in Dunkelfuchsfarbe daherkommt und viermal hoch weiße Beine hat. Ein bunter Blickfang mit Blesse! Vater San to Alati vom Gestüt Brune war vor wenigen Wochen bei der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde in Ermelo (NED) unter Stefanie Wolf am Start und qualfizierte sich fürs Finale. Mutter Diamond Girl v. Diamond Hit-Liberty M-Larinero war unter Nadine Capellmann bis Intermédiaire I erfolgreich und zu ihrer aktiven Zeit beim CHIO Aachen am Start. Diamond Girl ist Schwester zu dem gekörten Ra v. Rohdiamant, der unter Holga Finken ebenfalls bis Inter I erfolgreich ist. San Maxime entspringt somit dem berühmten Mutterstamm der Uthoba, aus dem auch Stand by me/Lisa Müller oder auch Sandro Boy/Lindal Oatley (AUS). Züchterin von San Maxime ist Britta Heinen aus Issum. Eine „langjährige Stammkundin“ aus Kanada ergatterte den Hengst.

Großen Gefallen fand auch das Charity-Fohlen, das für den guten Zweck versteigert wurde. Das braungescheckte Shetlandpony-Hengstfohlen Kingston-Royal v. Karl-Royal wurde von Klaus Niedergassel gezogen und für die Auktion der Initiative „Reiten gegen den Hunger“ zur Verfügung gestellt. 13.500 Euro gaben die neuen Besitzer aus Niedersachsen des charmanten Fohlens für Kingston-Royal aus.

Neben San Maxime wechselten noch zwei weitere Dressur-Elitefohlen ins Ausland, eines an Belgien und eines an Spanien. Insgesamt betrug der Umsatz der Fohlenauktion mit zehn versteigerten Fohlen (exkl. Charity) 327.000 Euro.

Alle Ergebnisse der Dressur-Elitefohlen Auktion in Riesenbeck 2023 finden Sie hier.