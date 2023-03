180.000 Euro-Marlene bei Holsteiner Frühjahrsauktion

25 Pferde fanden gestern über die Holsteiner Frühjahrsauktion neue Besitzer. Die Preisspitze hört auf den Namen Marlene und ging in die USA.

Marlene ist eine ausgesprochen typvolle Tochter von Harrie Smolders‚ einstigem Erfolgspferd Don VHP Z aus einer Calido-Mutter, gezogen vom Zuchthof Hollen in Oyten. Neukunden aus den USA legten 180.000 Euro für die Braune an.

Bei vier weiteren Pferden lag der Zuschlagspreis bei über 50.000 Euro, zwei davon von Million Dollar abstammend. Das war zum einen Massimo aus einer Mutter v. Cormint, der für 77.000 Euro nach China zugeschlagen wurde. Züchterin und Ausstellerin war Doris Türpe aus Dingolshausen.

In die Niederlande ging die ebenfalls von Million Dollar in Kombination mit Caretino abstammende Mien Deern, gezogen von Peter Diedrichsen auf Föhr, ausgestellt von Bettina Dier-Lehner aus Österreich. Die bereits sechsjährige Schimmelstute ist platziert in Turnierprüfungen bis 1,10 Meter. Sie kostete 50.000 Euro.

Die beiden anderen „Ü50-Pferde“ waren zum einen der fünfjährige Cornet Obolensky-Acord II-Sohn Cornet I Cord (Z.: Jörg Kröger, Quickborn, A.: Ettore Di Monte, Rumänien). Der Schimmelhengst war anlässlich seiner Körung mit einer Prämie bedacht worden und wurde als „parcoursfertig bis 1,20 Meter“ beschrieben. Er ging für 70.000 Euro an das DOKR nach Warendorf.

Ebenfalls genau 50.000 Euro brachte der dreijährige Fuchshengst Corsar v. Conthargos-Casall aus der Zucht der Laß KG und ausgestellt von Barbara Berger in Braunschweig. Als Verbleib wurde „Schleswig-Holstein“ angegeben.

Insgesamt wurden 25 Pferde für durchschnittlich 36.980 Euro versteigert. Die Liste mit allen Ergebnissen finden Sie hier. Den Katalog kann man hier einsehen.