2. Oldenburger Breeding Sales: Elite-Zuchtstuten

Die Zuchtsaison ist eröffnet – handverlesene dressurbetonte Elite-Stuten, tragend von Starvererbern, begeistern am 25. Januar ab 19.00 Uhr in unserer 2. Oldenburger Breeding Sales, einer Online-Auktion.

Am Mittwoch, 25. Januar ab 19.00 Uhr startet die Auktion der 2. Oldenburger Breeding Sales, eine Online-Auktion. Sieben exquisite dressurbetonte Oldenburger Zuchtstuten, aus renommierten Stutenstämmen, tragend von Vätern der Extraklasse, bereichern die Kollektion. Die Oldenburgerinnen erwarten beispielsweise Fohlen von den Champions, Desperados, Foundation und St. Schufro.

Bereits am Sonntag, 22. Januar um 18.00 Uhr, können Sie mit Beginn des Bid-Ups auf Ihre Favoritin bieten. Verpassen Sie nicht die Chance, sich eine qualitätsvolle Zuchtstute zu sichern, wie beispielswiese:

Dressur-Juwel von Foundation: Romantica v. Foundation – Stedinger – Rohdiamant. Die fünfjährige Romantica präsentiert sich als moderne Tochter des Grand Prix-Siegers Foundation. Die charmante Dressurstute ist tragend vom Oldenburger Hauptprämiensieger Vivaldos. Wer eine besondere Offerte für die Zucht sucht, ist hier genau richtig. Vater Foundation war Hauptprämiensieger 2012 und ist international siegreich in Grand Prix unter Matthias Alexander Rath.

Schwester der zweifachen Bundeschampionatsfinalistin Tara OLD: Saphira v. St. Schufro – Hotline – Rubinstein I, ist eine fünfjährige, brillante Tochter des Shootingstars St. Schufro. St. Schufro glänzt mit großartigen Grand Prix-Erfolgen wie jüngst beim Weltcup-Turnier in Mechelen unter Nanna Skodborg Merrald aus Dänemark. Saphira ist tragend vom Oldenburger Siegerhengst und Grand Prix-Sieger For Romance I OLD.

Olympiaglanz mit Desperados und Starvererber Sandro Hit: Delicia v. Desperados – Sandro Hit – Adler. Delicia ist ein besonderes Zuchtjuwel. Die Noble-Lady ist tragend von Fürst Zonik. Mutter Sahna ist die Schwester des gekörten Olympioniken Glock‘s Total U.S. Delicia brachte bereits mit Suzanna v. Sezuan und Finale v. Fürst Zonik zwei Spitzenfohlen für die Elite-Auktion in Vechta. Vater und Olympia-Hero Desperados unter Kristina Bröring-Sprehe ist ein Enkel des unvergessenen Stempelhengstes Donnerhall.

Wenn Sie sich einen Überblick über die ganze Kollektion verschaffen möchten, klicken Sie bitte hier: https://auktion.oldenburger-pferde.com/de/objekte/au-28/2_breeding_sales_online_auktion?Lstatus=0

Wenn Sie die Stuten live erleben möchten oder zusätzliche Informationen und Beratung wünschen, dann kontaktieren Sie uns bitte.

Registrieren Sie sich ganz einfach und los geht’s. Sie haben Fragen zur Online-Auktion? Dann wenden Sie sich gerne jederzeit an das Oldenburger Supportteam unter Tel. +49(0)173-7573538 oder per E-Mail an [email protected]. Selbstverständlich können Sie Ihre Favoritin aus der Kollektion auch ganz bequem am Telefon per Bietauftrag ersteigern. Bitte kontaktieren Sie hierfür die Mitarbeiter der Oldenburger Dressurpferdevermarktung.

Beratung und Kundenservice:

Auktionsleiter und Geschäftsführer Pferde-Vermarktungs GmbH:

Roland Metz: +49(0)171-4364651 oder [email protected]

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Informationen/Katalogbestellungen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder [email protected]

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder [email protected]