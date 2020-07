2. Oldenburger Online Elite-Fohlenauktion: Denoix strahlt in der Kollektion

Grand Prix-Star Denoix PCH OLD unter Hubertus Schmidt entsendet seinen Neffen, die Kat. Nr. 14 Glorius v. Global Player – Sir Donnerhall I – Pik Noir, zur 2. Oldenburger Online Elite-Fohlenauktion. Das bewegungsstarke Rapphengstfohlen hat alle Möglichkeiten, um in die Hufspuren seines erfolgreichen Onkels zu treten.

Aus dem Premierenjahrgang des Global Player

Oldenburgs Siegerhengst Global Player schickt einen extravaganten Jüngling aus bestem Hause in die aktuelle Kollektion. Mutter Pasadena ist die Schwester der Grand Prix-erfolgreichen Auktionspreisspitze Denoix PCH OLD v. Destano unter Hubertus Schmidt, für den Stall von Nancy Gooding in den USA.

Denoix PCH OLD triumphierte erst kürzlich überlegen in einem Nachwuchspferde Grand Prix, der Qualifikation zum Finale des Louisdor-Preises, mit über 78 Prozent.

Die Großmutter von Glorius, Princess, ist die Schwester von Desert Rose v. De Niro, Intermediaire I-erfolgreich unter Agata Kamionka-Flak, POL. Die vierte Mutter Taiga brachte den Grand Prix-siegreichen Don Lucca v. De Niro für Christiane Knitter.

Aus dem Stamm: Rebelle v. Don Schufro, Siegerstute und erfolgreich im Dressurviereck unter Maria Anita Andersen, DEN, und Santana v. Sandro Hit, Teilnehmerin an der WM in Caen unter Minna Telde, SWE.

Außerdem die gekörten Hengste Bugatti v. Bergamon, erfolgreich bis Grand Prix/Michael Klimke, Donnerschlag v. Donnerhall erfolgreich bis Grand Prix/Heiko Münzmaier, Pik Bube I + II v. Pik König und Scuderia v. Sir Donnerhall I, Reservesieger der Oldenburger Sattelkörung und erfolgreich im Junge Reiter-Lager mit Selina Söder.

Schauen Sie hier Impressionen von Glorius:

Die Crème de la Crème 2020

Die Kollektion der 2. Online Elite-Fohlenauktion präsentiert von Donnerstag, 9. Juli, bis Sonntag, 12. Juli, die Crème de la Crème des aktuellen Fohlenjahrgangs.

Sichern Sie sich Ihren Nachwuchsstar unter:

https://oldenburg.auction/de/auktionen/fohlenauktion

Registrieren Sie sich ganz einfach und los geht’s. Sie haben Fragen zur Oldenburger Online Special Edition? Dann wenden Sie sich gerne jederzeit an das Oldenburger Supportteam unter Tel. +49(0)173-7573538 oder per E-Mail an support@oldenburger-pferde.com.

Alternativ können Sie sich ganz bequem von zuhause unser Tutorial „So funktioniert die Oldenburger Online Auktion“ unter https://youtu.be/DpllbFnYD5w anschauen. Hier erklären wir Ihnen, wie Sie für Ihren Wunschkandidaten bieten.

Beratung und Kundenservice:

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder rhinow.thomas@oldenburger-pferde.com

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder pophanken.daniel@oldenburger-pferde.com

Manuel Springhetti: +49(0)170-7093018 oder springhetti.manuel@oldenburger-pferde.com

Informationen, Telefon-Bietaufträge und Katalogbestellungen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder gerberding.elisabeth@oldenburger-pferde.com

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder arends.heike@oldenburger-pferde.com