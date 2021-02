21 Hengste zur Oldenburger Sattelkörung zugelassen, prominente Verwandte

Zur Oldenburger Sattelkörung werden am 9. und 10. April 21 Junghengste nach Vechta ins Oldenburger Pferdezentrum reisen. Unter den Dreijährigen sind einige mit hochkarätiger Verwandtschaft.

Vier Hengste, die beim niederländischen KWPN registriert sind, werden unter anderem bei der Oldenburger Sattelkörung in Vechta erscheinen. Und darunter sind schon mal zwei, die von der Abstammung aufhorchen lassen: Da ist ein Foundation-Sohn aus der Gwendolyn v. Wynton. Gwendolyn ist die Vollschwester zu Four Legends, der 2015 und 2016 hochplatziert bei der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde war, und mütterliche Halbschwester zum KWPN-Siegerhengst Le Formidable. Und die dritte Mutter ist eine Halbschwester zu Bretton Woods, Chagall und dem gleichfalls gekörten Gaudi v. Totilas. Ihn schickt das Gestüt Bonhomme ins Rennen.

Aus dem Besitz von Adelinde Cornelissen wird der Schimmel Noah de Livius L v. Henkie nach Vechta reisen. Er stammt, wenn auch über ein paar Ecken, aus derselben Familie wie Vitalis, der den Nürnberger Burg-Pokal für sich hat entscheiden können. Sein Vater Henkie ist ein Gelderländer, der drei Jahre in Folge im Finale der Weltmeisterschaft junger Dressurpferde ging.

International auch die Geschichte eines dreijährigen Quantensprung-Sohnes: Seine Mutter Best of all v. Bordeaux stand bei Emma Blundell auf dem Gestüt Mount St John in Großbritannien. Dort wo aauch Charlotte Dujardins Freestyle zu Hause ist. Über ihre Mutter Gesina v. Sir Donnerhall ist Best of all eine Halbschwester zu unter anderem For Romance I und II, Bundeschampionesse Fasine und Feinrich. Ausgestellt wird dieser Oldenburger mit britischem Background von HP Horses aus Dänemark. Dahinter verbirgt sich Lone Bøegh Henriksen, Mitbesitzerin unter anderem der Hengste Fürstenball und Vitalis.

Die Liste der zugelassenen Hengste zur Oldenburger Sattelkörung finden Sie hier. Außerdem hier den Katalog aller zur Vorauswahl angemeldeten Dreijährigen.