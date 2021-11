50 Tage-Hengstleistungsprüfung Adelheidsdorf: Chacco-Blue-Sohn Chaccothage Blue PS bester Springhengst

Ein direkter Nachkomme des Chacco-Blue vom Gestüt Lewitz überzeugte die Kommission in Adelheidsdorf am meisten von sich. Der Oldenburger Hengst Chaccothage Blue PS erzielte eine gewichtete springbetonte Endnote von 9,04.

37 Junghengste stellten sich der Bewertung durch die Kommission. Doch keiner übertraf den direkten Nachkommen der Vererber-Legende Chacco-Blue, der seit 2017 durchgehend das WBFSH-Ranking anführt. Chaccothage Blue PS erhielt die Traumnote 10,0 für seine Leistungsbereitschaft. Nur wenig schlechter wurden sein Interieur, seine Rittigkeit, sein Vermögen und sein Gesamteindruck bewertet (jeweils 9,5).

9,25 vergab der Fremdreiter für die Rittigkeit des vierjährigen Hengstes aus der Conthargos-Stute Conthina. Letztere lief unter Patrick Stühlmeyer erfolgreich im internationalen Sport. Gezogen und angemeldet wurde Chaccothage Blue PS von – das Kürzel PS für Paul Schockemöhle verrät es schon – dem Gestüt Lewitz. Und weitere zwei Male wurde ein „sehr gut“ von den Richtern vergeben: für den Charakter/Temperament sowie für die Manier des Hengstes.

Hier ein aktuelles Video aus 2021:

Plätze zwei und drei an Gestüt Lewitz und HuL Marbach

Mit einigem Abstand landet ein zweites Pferd aus der Zucht und mit dem Anmelder Gestüt Lewitz auf Platz zwei der Gruppe. Casalou PS v. Casallco aus einer Baloubet du Rouet-Mutter erhielt die 9,5 für sein Springvermögen sowie zweimal ein glattes „sehr gut“ für Leistungsbereitschaft und den Gesamteindruck. Die Endnote lautete hier 8,6.

Der drittbeste Hengst der Gruppe wurde gezogen von Franz Becker. Anmelder ist hier das Haupt- und Landgestüt Marbach. Es handelt sich um den Westfalen Agamon, abstammend v. Aganix du Seigneur aus einer Paramount-Mutter. Der dreijährige Hengst steht im Besitz von Lars Nieberg und kam auf eine Endnote von 8,4. Besonders zeichnet Agamon seine Leistungsbereitschaft aus (9,5). Aber auch in puncto Springvermögen und Perspektive konnte der Braune glänzen (jeweils 9,0).

Noch eine weitere 50-tägige Hengstleistungsprüfung wird in diesem Jahr ausgetragen. Sie geht am 30. November in Schlieckau, Niedersachsen, zu Ende.

Alle Ergebnisse der Hengstleistungsprüfungen finden Sie hier.