Abschied von Royal Diamond

Ein großer Oldenburger Vererber ist gestorben. Mit 24 Jahren erlag Royal Diamond einer Herzschwäche.

Royal Diamond v. Rubinstein-Inschallah AA kam bei Hans Francksen in Butjadingen zur Welt, wurde Prämienhengst seiner Körung 1996 und gewann 1997 seine Hengstleistungsprüfung in Neustadt/Dosse. Im Jahr darauf wurde er Oldenburger Hauptprämiensieger.

Sportlich setzte er sich 1999 in Szene, als er unter der US-Amerikanerin Lisa M. Wilcox Silber beim Bundeschampionat der fünfjährigen Dressurpferde gewann. Ein Jahr später holte er die Schärpe bei den Sechsjährigen und wurde zudem VTV-Dressurhengst.

Gleich zweimal konnte er sich fürs Burg-Pokal Finale in Frankfurt qualifizieren. Am Ende seiner sportlichen Laufbahn blickte er auf 40 Siege bis Grand Prix zurück.

Für die Zucht hinterlässt Royal Diamond acht gekörte Söhne, zwei davon selbst erfolgreich in der schweren Klasse: Floggensee’s Royal Dream und Birkhof’s Royaldik. Mehr als 20 Töchter des Royal Diamond erhielten die Staatsprämie.

Sportlich ragen die zum Teil international erfolgreichen Dressurpferde Royal Happiness OLD, Raffaelo va Bene und Renaissance Tyme heraus.

Nach dem Verkauf des Gestüts Vorwerk, wo Royal Diamond zusammen mit seinem älteren Vollbruder Rohdiamant im Deckeinsatz stand, siedelten beide Beschälerpersönlichkeiten 2009 ins Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen (DLZ) über. 2009 war auch das Jahr, in dem Royal Diamond feierlich aus dem Sport verabschiedet wurde.

Mitte 2012 wurde er an das assoziierte Ausbildungszentrum Lee AG verkauft und stand dann ab 2013 über die damals neu gegründete EU-Besamungsstation im schweizerischen Bernhardzell den Züchtern zur Verfügung.

Kurze Zeit später entschlossen sich die Besitzer, den Hengst in den wohlverdienten Ruhestand zu entlassen und so lebte Royal Diamond die letzten fünf Jahre seines Lebens in einer kleinen Rentnerherde und bestens umsorgt auf ausgedehnten Weideflächen in der Normandie/FRA, wo er jetzt auch einging.

