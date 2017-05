Adelheidsdorf: Dia Corrado 14 Tage-Test-Sieger

In Adelheidsdorf ging gestern der fünfte 14-Tage-Test des Jahres 2017 zu Ende. Klarer Sieger wurde der im vergangenen Jahr in Münster-Handorf gekörte OS-Hengst Dia Corrado.

Der schick aufgemachte Braune v. Don Diarado aus einer Mutter v. Corrado II-Cento (Z.: Lars Grafmüller, Rheine) überzeugte mit einer 9,43 als springbetonte Endnote. Zusammen mit der 7,29 für seine dressurmäßige Veranlagung ergab das die gewichtete Gesamtnote 8,45 für den Hengst aus dem Hause René Tebbel. Hervorzuheben unter den Einzelnoten ist die 10,0 für die Springanlage beim Freispringen. Die „inneren Werte“ Interieur, Charakter/Temperament und Leistungsbereitschaft wurden mit jeweils 9,0 bewertet.

Siegerhengst stellt Dressursieger

Der Oldenburger Siegerhengst von 2012, Follow Me, stellte aus seinem ersten Jahrgang den besten Dressurhengst in Adelheidsdorf: Finest Selection. Wie sein Vater ist auch dieser Oldenburger im Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen stationiert. Gezogen wurde er von Heinz-Hermann Leismann in Tecklenburg aus der Laetizia v. Lauries Crusador xx-Donnerhall. In Adelheidsdorf war er jetzt der einzige Hengst des Lots, der eine Bewertung von Sehr Gut und besser erhielt, eine 9,29, um genau zu sein. Die gewichtete Endnote lautete 8,2. Die Fremdreiter gaben dem Hengst eine 9,75 für seine Rittigkeit. Interieur- und Grundgangarten waren allesamt 9,0 und besser.

Durchgefallen

Um zu bestehen, müssen die Hengste entweder eine Gesamtnote von 7,5 und besser erzielen oder eine disziplinspezifische Note von 8,0 und besser. Dieses Klassenziel haben sieben der 31 Prüflinge nicht erreicht: Zhelinot v. Zinedine, Gordon Gekko v. Grey Flanell, Cellisto AR v. Cellestial, Fürstino v. Fürstenball sowie noch namenlose Hengste v. Larcon, San Amour und Sommertraum.

