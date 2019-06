Adelheidsdorf: Neue Ponydamen für Hannover

Der Ponyverband Hannover hatte am letzten Wochenende zur Stutbuchaufnahme nach Adelheidsdorf geladen. 119 Stuten 13 verschiedener Ponyrassen waren dem Ruf gefolgt. Am Ende durften 27 von ihnen den Heimweg als Staatsprämienanwärterin antreten.

Für die drei- und vierjährigen Stuten standen in Adelheidsdorf neben dem Messen und der Pflastermusterung auch Freilaufen und Dreiecksbahn auf dem Programm, um in das Stutbuch 1 des Verbandes der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover eingetragen zu werden. „Dieses Jahr hatten wir zahlenmäßig ein ebenso stark besetztes Feld an Stuten wie im Vorjahr mit einer großen Vielfalt der Rassen, wobei die Deutschen Reitponys und Haflinger qualitativ so gut besetzt waren, dass wir auch Reservesiegerstuten küren konnten“, so Volker Hofmeister, Zuchtleiter des Verbandes der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover.

Numero Uno stellt Siegerstute

Die Siegerin bei den Deutschen Reitponys stellte Ulrike Blanken. Die schicke Fuchsstute New Edition v. Numero Uno-Champion de Luxe (Z.: Annette Lembeck-Hessling) erhielt von den Richtern folgendes Urteil: „Eine typvolle und harmonisch aufgemachte Stute mit viel Kraft und Energie in der Bewegung sowie einer guten Leistungsprüfung mit hohen Rittigkeitswerten.“

Zur Ersten Reservesiegerin bei den Reitponys wurde Sietlands Fiorella v. Future Dream-Greylight gekürt. Züchter und Besitzer der Schimmelstute ist Familie Slonka. „Die von einem Warmblut abstammende Stute bringt viel Ponytyp mit und ist mit gut sichtbaren Reitpferdepoints ausgestattet. Sie präsentiert sich ausbalanciert und stets in Selbsthaltung,“ lautete der Richterspruch. Zweite Reservesiegerin wurde Dawina v. Kentaur-Wim Klytus (Z. u. B.: Frank Weizenkorn).

27 Staatsprämienanwärterinnen

Insgesamt waren 52 Stuten der Rasse Deutsches Reitpony für Adelheidsdorf genannt worden. Elf erhielten die Staatsprämienanwärterschaft, sieben schafften es auf den Endring.

Bei den Shetlandponys bis 87 Zentimeter konnten sich drei Stuten über eine Staatsprämienanwärterschaft freuen, bei den Shetlandponys und den Deutschen Classic Ponys waren es jeweils ebenso viele. Genau die Hälfte der zehn vorgestellten Haflinger Stuten ist nun Staatsprämienanwärterin, hinzu kamen noch jeweils eine Vertreterin der Rasse Fjord und Edelbluthaflinger.

Alle Ergebnisse aus Adelheidsdorf finden Sie hier.