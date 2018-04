Pferde-Shopping im Süden des Landes

Bei der ersten Online-Reitpferdeauktion von TM-Auktionen im fränkischen Leutershausen kommt an diesem Wochenende eine Kollektion mit 19 Pferden unter den Hammer. Wer dort nicht fündig wird, kann am Sonntag in Biberach nach pferdigem Nachwuchs Ausschau halten.

Vom 1. bis zum 7. April, also eine ganze Woche lang, können interessierte Käufer auf die angebotenen Pferde im Alter von drei bis sieben Jahren bieten. Veranstalter TM-Auktionen hat auf dem Gestüt Weihersmühle eine gut gemischte Kollektion mit mehreren bereits platzierten Dressur- und Springpferden zusammengestellt. Die aktuellen Gebote können online auf der Webseite der Auktion live verfolgt werden. Mit über 40 000 Euro lag der auffällige Scheckwallach Erasmus v. Blue Hors Erlan-Farrington am Freitagnachmittag an der Spitze des Feldes.

Countdown am Samstag

Zwei Pferde aus der Kollektion sind inzwischen zurückgezogen worden. Alle anderen können noch bis Samstagnachmittag auf Gestüt Weihersmühle ausprobiert werden. Ab 20 Uhr findet dann der Bidding-Countdown statt. Für die letzte Phase der Auktion ändert sich das Bietverfahren in ein sogenanntes „Bid-Up“, also ein Zug um Zug-Bieten. Dann kommen die Pferde einzeln und zeitversetzt an die Reihe, ab einem Gebot von 10 000 Euro geht es automatisch in 500 Euro Schritten weiter nach oben.

Das erste Fazit von Thomas Münch, Auktionsleiter und Inhaber von TM-Auktionen, fällt durchweg positiv aus: „Die Resonanz ist hervorragend. Die Pferde haben sich am Ostersonntag sehr gut gezeigt, das Interesse ist groß. Jeder Käufer kann sich vor dem ausprobieren auf unserer Online-Auktionsseite orientieren wo das Gebot für sein Wunschpferd steht.“

Die Kollektion und alle weiteren Informationen finden Sie hier.

Zweite Verkaufsschau in Biberach

Am Sonntag den 8. April lädt der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg auf der Anlage der Reitvereinigung Biberach zu einer Verkaufsschau ein. Insgesamt zwölf Pferde warten dort auf einen neuen Besitzer. Auch in Biberach wird ein abwechslungsreiches Lot angeboten – vom angerittenen Youngster, über den parcoursfertigen Allrounder bis hin zum platzierten Reitpony ist alles dabei.

Die Verkaufspferde werden am Sonntag ab 14 Uhr unter dem Sattel vorgestellt. Zu diesem Anlass zeigen sich auch die beiden Marbacher Hengste Be Careful v. Baltic VDL-C-Indoctro, Springsieger der Körung in Zweibrücken 2013, und Dressurvererber Kaiserstolz v. Kronprinz-Pik Junior dem Publikum und interessierten Züchtern. Beide Hengste sind aktuell in Biberach stationiert.

Nach der Präsentation können die Pferde ausprobiert und direkt käuflich erworben werden. Vermarktungsleiter Fritz Fleischmann beantwortet gerne vorab alle Fragen rund um die Kollektion.

Alle Kontaktdaten und weitere Informationen zu den angebotenen Pferden finden Sie hier.