Ankum: Erste Dressurpferdeprüfung Klasse L von Bundeschampion Destello gelungen

Die Turniere des Ankumer Dressurclubs sind bei den Reitern sehr beliebt, um junge Pferde an den Turniersport heranzuführen bzw. erste Starts in einer Klasse höher zu wagen. Das ist diese Woche nicht anders. Mit dabei: der umjubelte Bundeschampion der vierjährigen Hengste von 2019, Destello.

Der jetzt fünfjährige Destello v. Dimaggio-Fürst Fugger (Z.: Stefanie Löhmann) wurde ja schon in Warendorf von Beatrice Buchwald vorgestellt und die sitzt auch immer noch im Sattel des Oldenburger Hengstes aus französischem Besitz. Heute stand für den Fuchs das erste Turnier seit seinem Bundeschampionatssieg 2019 auf dem Programm und damit auch die erste Dressurpferdeprüfung Klasse L. Er wurde Zweiter mit einer Gesamtnote von 8,3, die sich zusammensetzte aus jeweils 8,5 für Trab, Schritt und Gesamteindruck, sowie jeweils der 8,0 für Galopp und Durchlässigkeit.

Der Sieg ging an die ebenfalls fünfjährige Rheinländer Stute Escona v. Escolar-Sir Donnerhall mit Helen Erbe im Sattel. Sie kam auf eine Gesamtnote von 8,6, bestehend aus einer 9,0 für Trab und Gesamteindruck, 8,0 im Schritt sowie jeweils 8,5 in Galopp und Durchlässigkeit.

Platz eins für Go First

Bei der Oldenburger Körung 2017 traten zwei Nachkommen des Totilas-Sohnes Governor auf. Der aus der Fürstenball-Rohdiamant-Feinbrand-Mutter wurde gekört. Im Gestüt Lewitz kam er zur Welt und dem gehört er auch noch. Sein Name: Go First PS. Der war heute Programm. Mit Paul Schockemöhles für die Dressurpferde zuständigen Stallreiterin Isabel Freese im Sattel gewann der fünfjährige Dunkelbraune seine erste Turnierprüfung auf Anhieb und erhielt keine einzige Wertnote unter 9: 9,0 für Trab, Schritt und Durchlässigkeit, 9,5 für Galopp und Gesamteindruck. Machte eine Endnote von 9,2, mit der Go First die Konkurrenz mit Weile hinter sich ließ.

Platz zwei ging an den ebenfalls gekörten Hannoveraner Hengst Dancelli v. Dante Weltino-Baroncelli-Grand Cru mit Beatrice Buchwald im Sattel. Hubertus Hufendiek hat den Hengst gezogen, Besitzerin ist Amely Baronin von Buchholtz. Er erhielt in allen Teilkriterien eine 8,5 sowie eine 9,0 im Galopp. Machte eine Durchschnittsnote von 8,6.

Auf Rang drei reihte sich ein weitere Lewitzer ein: der Oldenburger Hengst For Joy v. Fürstenball-Bordeaux unter Annika Koch mit der Gesamtnote 8,1.

Derzeit läuft noch die Dressurpferdeprüfung Klasse M, später steht noch eine S*-Dressur auf dem Plan. Alle Ergebnisse finden Sie hier.