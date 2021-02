Asgard’s Ibiza deckt wieder in Deutschland

Der KWPN-Hengst Asgard’s Ibiza soll ab Mitte März wieder auf der Station Martin Determann wirken.

In Deutschland hatte der nun achtjährige KWPN-Hengst Asgard’s Ibiza seine Karriere einst begonnen, züchterisch wie sportlich. Der Desperado-Jazz-Contango-Sohn ist für die Oldenburger und die Hannoveraner Zucht zugelassen. Dreijährig legte er seine Hengstleistungsprüfung mit Neuner-Noten in allen drei Grundgangarten ab. Zwei Jahre später qualifizierte Juliane Brunkhorst ihn für die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde, wo er sich mit dem Sieg im kleinen Finale für die Entscheidung qualifizierte und schlussendlich Rang sechs belegte.

Gleich aus dem ersten Fohlenjahrgang wurden zehn von Asgard’s Ibizas Söhnen auf vier verschiedenen Körplätzen zur Zucht zugelassen. Jüngst stellte er den Siegerhengst aus dem Dressurlager beim Schaufenster der Besten in Neustadt/Dosse, der nun unter dem Namen Il Silenzio M im Landgestüt Moritzburg wirkt.

2019 hatte Juliane Brunkhorst die erste Dressurpferdeprüfung Klasse M mit dem Fuchs gewonnen. Anfang 2020 kam die Nachricht, dass er zurück in die Niederlande geht, wo Emmelie Scholtens seine weitere Ausbildung übernehmen sollte. Doch von den Züchtern wurde er in seiner Heimat weniger gut angenommen wie hier in Deutschland. Darum wurde beschlossen, Ibiza wieder zu Martin Determann zu stellen, wo er auch zu Beginn seiner Karriere stationiert war.

Quelle: horses.nl, Infos: www.hengsthaltung-determann.de