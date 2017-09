Auftakt nach Maß bei Young Stars-Premiere in Köln

„Die Premiere in Köln ist geglückt. Tjark Nagel und ich konnten die Vorstellungen unserer Beschicker mehr als erfüllen. Die Young Stars haben hoch interessante neue Besitzer gefunden und Familie Brüse hat den Einstieg in ein so großes Turnier auf Anhieb hervorragend gemeistert – wir sind gespannt auf nächstes Jahr. Die Young Stars Fohlenauktionen liefen 2017 sehr gut. Weiter geht es nun mit der Premiere der Young Stallions, einer Auktion mit ca. 50 zweieinhalbjährigen Hengsten, am 9. Dezember in Kreuth“, sagte Thomas Münch.