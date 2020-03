Auktionen, Hengsttests … Pferdezucht und die Corona-Situation

Die Corona-Situation zwingt zum Umdenken. In der Pferdezucht häufen sich die Absagen. Aber: Not macht erfinderisch. Ein Blick auf die Frühjahrsaktivitäten der Züchter in Zeiten des Coronavirus: Hengsttests stehen auf der Kippe, Marbacher Auktion wird als erste Versteigerung zum Pferdeverkauf mit stillem Bieterverfahren. FN-Abteilung Zucht entscheidet von Tag zu Tag.

Corona-Situation – das Virus platzt mitten in die erste Hochphase des Kalenders in der Pferdezucht: Fohlen werden geboren, potenzielle neue Vererber auf Hengstschauen präsentiert, die Auktionen der Frühjahrsverbände stehen an. Schließlich sind da noch die unterschiedlichen Hengstleistungsprüfungen, die an den kommenden Wochenenden und Tagen durchgeführt werden.

Hengste

Diverse Hengstschauen sind abgesagt worden. Turniere finden teilweise statt. Je nach Region und Einschätzung der Veranstalter und Behörden. Prominentestes Beispiel ist der Signal Iduna Cup in der Dortmunder Westfalenhalle: Ein Geisterturnier, nur VIPs und Gäste dürfen dem Spuk live beiwohnen. Der Rest ist auf Streamingdienste im Internet angewiesen, etwa Clipmyhorse.TV. Das noch wertvollere Turnier, Indoor Brabant in ‘s-Hertogenbosch, wurde auf Geheiß der niederländischen Behörden buchstäblich in letzter Sekunde abgesagt.

Auf einen Turnierstart mag man verzichten können. Aber für die jungen Hengste steht mehr auf dem Spiel: Die Deckerlaubnis für die Saison 2020. Und damit für einige Hengsthalter die Existenz. Klingt dramatisch, ist aber so. Ohne erfolgreich absolvierten 14-tägigen Eignungstest, Start um den 1. April herum, darf eigentlich kein neu gekörter Hengst decken. Kein Aprilscherz! Daran gehalten wird sich allerdings in den seltensten Fällen.

Nur was, wenn das Virus noch weiter das öffentliche Leben lähmt? Die 50-Tage-Tests im Herbst liegen jetzt noch in weiter Ferne. Kaum jemand mag sich ausmalen, dass das Virus bis dahin noch so virulent ist wie derzeit.

Sporttests

Der Sporttest in der Niedersachsenhalle in Verden findet aktuell statt (hier der Katalog). Ein Event abzusagen, zu dem sich selten mehr als 30 Leute verirren, scheint noch nicht notwendig zu sein. Die Veranstalter haben aber vorgesorgt. Aushänge weisen darauf hin, dass man sich nicht direkt nebeneinander setzen soll. Abstand ist oberste Bürgerpflicht. Was in Supermärkten gilt, hat auch in Reithallen seine Berechtigung.

Dr. Klaus Miesner, Geschäftsführer der Abteilung Zucht der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) sagt, man entscheide der Lage entsprechend von Tag zu Tag neu. Tagesaktuelle Entscheidungen der verantwortlichen Landespolitiker geben dabei vor, wie weiter gehandelt werden muss. Der heutige Freitag – ja der 13. – hat bundesweit mit Schulschließungen in vielen Bundesländern die grundsätzliche Einschätzung der Corona-Situation noch einmal verändert. Sollten einzelne Bundesländer in den kommenden Tagen noch weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschließen, stünde beispielsweise hinter der Durchführung des Sporttests in München-Riem ein großes Fragezeichen.

Auch die Lage in Neustadt/Dosse bleibt abzuwarten. Immerhin stehen dort aktuell hunderte Internatschüler unter Quarantäne und die öffentlichen Verwaltungen der Kommune bleiben geschlossen. Drei Mitarbeiter der Neustädter Gestüte waren bei einem Treffen dabei, auf dem auch eine später positiv auf das Coronavirus geteteste Frau zugegen war. In vier Wochen sollen in Neustadt/Dosse dreijährige Hengste zum 14-Tage-Test eingestallt werden.

Weitere Hengst-Termine

Aktuell geplant sind folgende Hengstleistungsprüfungen:

Sportprüfung Dressur/Springen, München-Riem 20. bis 22. März

Sportprüfung Dressur/Springen, Verden 20. bis 22. April

14-Tage-Veranlagungstest Dressur, Schlieckau 2. bis 15. April

14-Tage-Veranlagungstest Springen, München-Riem 2. bis 15. April

14-Tage-Veranlagungstest Dressur, Adelheidsdorf 16. bis 29. April

14-Tage-Veranlagungstest Springen, Neustadt/Dosse 16. bis 29. April

Was macht die FN?

„FN und DOKR haben alle Eigenveranstaltungen von 16. März bis 30. April 2020 abgesagt. Dazu gehören zum Beispiel alle Trainings- und Sichtungsmaßnahmen, Konferenzen, Tagungen, Symposien sowie der Parlamentarische Abend in Berlin. Die FN empfiehlt allen Veranstaltern in Eigenverantwortung darüber zu entscheiden, ob ihre Veranstaltung wirklich stattfinden soll“, heißt es auf der kontinuierlich aktualisierten Webseite der FN zur Corona-Situation.

Sollten die Hengsttests abgesagt werden, müsste eine Entscheidung getroffen werden, wie mit den Hengsten aus dem Körjahrgang 2019 vorzugehen ist. Dürften sie dann auch ungeprüft in den ersten Deckeinsatz?

Noch hat sich die FN eine Veranstaltungssperre bis Ende April auferlegt. Was aber, wenn auch im Mai noch keine größeren Menschenmengen zusammenkommen sollen? Dann stünde unter anderem die Diskussion über die „Leitlinien“ auf der Kippe. Ds weitere Vorgehen im Umgang mit zweieinhalbjährigen bzw. dreijährigen Pferden soll auf den FN Jahrestagungen im Mai noch einmal Thema sein.

Auktionen

Die Auktionen, vor allem im Frühjahr Versteigerungen von Reitpferden, sind nicht nur feste Termine im Veranstaltungskalender, sondern auch eine wichtige Größe in der Budgetplanung der Pferdezuchtverbände. Doch wie ein Pferd versteigern, wenn man keine Zuschauer und damit auch keine Bieter in die Hallen locken darf?

Als erstes reagiert hat das Haupt- und Landgestüt Marbach: Aus der Gestütsauktion wird Pferdeverkauf: „Die für den 21. März um 14 Uhr geplante Gestütsauktion findet nicht statt. Jedoch stehen die Nachwuchspferde, die versteigert werden sollten, weiter zum Verkauf“, heißt es in einer Pressemitteilung von heute Nachmittag. „Wir sagen aufgrund der gebotenen Maßnahmen um die Corona-Pandemie die öffentliche Versteigerung vor Publikum ab, der Pferdeverkauf läuft jedoch in einem stillen Bieterverfahren weiter“, erläutert Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck.

Dennoch sollen die Pferde der Kollektion von Kaufinteressenten vor Ort in Marbach ausprobiert werden. In einem Bieterverfahren kann ein Gebot abgegeben werden. Ende dieses Verfahrens ist Samstag, der 21. März 2020, um 14 Uhr. Dann wird Hendrik Schulze Rückamp statt Auktionator als Verkaufsleiter fungieren und die Gebote auswerten. Das genaue Prozedere steht auf der Homepage des Haupt- und Landgestüts erläutert. Wer sich für ein Pferd interessiert, ist auch weiterhin in Marbach willkommen. Voraussetzung: Kaufwillige Reiter sollten nicht aus Risikogebieten kommen oder Kontakt mit Verdachts- oder Krankheitsfällen gehabt haben.

Rent a Rider – Angebot in Westfalen und Hannover

Wer wegen der Corona-Situation nicht selbst ein Pferd bei der Westfalenauktion ausprobieren möchte, kann sich einen Testreiter buchen. Außerdem soll es eine „Online Pre-Auction“ vor dem eigentlichen Event in Münster-Handorf geben, schreibt das Westfälische Pferdestammbuch auf seiner Homepage.

Im Oldenburger Pferdezentrum Vechta sind schon Veranstaltungen wie die „Alten Meister“ abgesagt worden. In Sachen Auktion verspricht die Webseite, Stand heute 13. März, baldige Information. Und der Hannoveraner Verband wird den „Verdener Abend“, früher „Galaabend“ vor seiner Auktion ersatzlos streichen. Auch in Hannover gibt es Testreiter, die man buchen kann, wenn man sich für ein Auktionspferd interessiert. Zusätzliche Internetpräsentationen sollen Kaufinteressierten die Möglichkeit geben, die Auktionspferde zu begutachten.

Das Deutsche Sportpferd will seine für die kommende Woche geplanten Fototermine für die nächste Auktion durchführen. Die Termine: am 16. März in Langenau und am 18. März in Neustadt/Dosse.