Baroness Bibi ist Bundeschampionesse 2021 der dreijährigen Stuten und Wallache

Schon in der Qualifikation für das Bundeschampionat der dreijährigen Stuten und Wallache war die westfälische Siegerstute und Landeschampionesse Baroness Bibi mit einer 9,0 das Maß der Dinge gewesen. Heute setzte sie sogar noch einen drauf.

Mit der Deutsche Bank Reitsport-Akademistin und ehemaligen Piaff Förderpreis-Siegerin Bianca Nowag im Sattel holte die Westfalen-Stute Baroness Bibi v. Benicio-Don Romantic ziemlich unangefochten den Titel. Gesamtnote: 9,1. Die bunte Dunkelfuchsstute, in der Farbgebung deutlich vom Vater geprägt, begeisterte mit ihrer leichtfüßigen Eleganz auf der einen Seite, vor allem aber mit einer vertrauensvollen Anlehnung in einem ihrem jungen Alter angemessenem Rahmen, stets an den Reiterhilfen und in allen drei Grundgangarten mit dem gewünschten Zug nach vorne zur Hand hin. Das vor allem auch im Schritt und auf gebogenen wie geraden Linien gleichermaßen.

Im Trab gaben die Richter eine 8,0. Hier hätten sie sich den Fußungsbogen der Hinterhand noch etwas höher gewünscht. Im Galopp erwähnten sie den Fleiß und die Dynamik und hoben den geöffneten Ganaschenwinkel lobend hervor, 9,0. Der Schritt der Stute – 10,0. „Absolut taktischer, ganz fleißig, ausgezeichnet durch den Körper und an die Hand heranziehend“, waren die Attribute, die hier herausgestellt wurden. Passend zu dem Eindruck, den die Stute hinterließ, lautete dann auch die Ausbildungsnote 9,5. Die „natürliche Selbsthaltung“, die „aufmerksame Sensibilität“ und die „Zufriedenheit im Maul“ hatten Richter wie Zuschauer gleichermaßen begeistert.

In gewisser Weise hat die Westfalen-Stute Baroness Bibi heute übrigens die Bundeschampionatsgeschichte ihrer Züchterfamilie fortgeschrieben. Ein strahlender Franz-Georg Ottmann nahm die Glückwünsche für den ersten Bundeschampion seiner noch jungen Zucht entgegen – 40 Jahre, nachdem sein Vater seinen ersten und bis dato einzigen Bundeschampion bei den dreijährigen Reitpferden stellen konnte, damals noch in München.

Vor fünf Jahren hatte der 33-jährige Ottmann sowohl den landwirtschaftlichen Betrieb als auch die Zucht seines Vaters in Saerbeck übernommen. Zusammen mit seiner Frau, der Grand Prix-Reiterin Hedda Dröge, züchtet Ottmann mit 30 Stuten. Und nicht nur Dressurpferde. Im vergangenen Jahr stellte Ottmann mit Zineday v. Zinedine unter Christian Kukuk den Silbermedaillengewinner bei den sechsjährigen Springpferden.

Freudentränen nach Silber

In Tränen aufgelöst kam Marie Sybel auf dem Hannoveraner Millennium-Fürstenball-Sohn Moonlight (Z.: Antonia Kurzrock) aus der Siegerehrung. Frust, dass es „nur“ die Silbermedaille war? Im Gegenteil! „Das ist mein erstes Championat und dann bei zwei Starts zwei Medaillen …“, schluchzte sie. Eigentlich reite sie eher ältere Pferde (die zweite Medaille gab es bei den Reitponys). Moonlight hatte sie Anfang des Jahres für Kunden gefunden und von ihnen die Zusage bekommen, den Rappen zumindest die nächsten zwei Jahre ausbilden zu dürfen.

Das muss Spaß machen mit dem typvollen Rappen, dem die Richter in Sachen Exterieur eine 9,5 gaben. „Toller Sportler“, so der Kommentar. So bewegte der Rappe sich auch mit viel Fleiß, Abdruck und schon recht ausbalanciert. Wermutstropfen: Er verkroch sich heute häufiger hinter dem Gebiss und wurde etwas kurz im Hals. Die Richter gaben ihm dennoch eine 8,5 in Sachen altersgemäße Erfüllung der Aufgabe und lobten seine Bereitschaft mitzuarbeiten. Alles in allem kam er auf eine 8,7. Für seinen Trab gab es ein Sehr gut, 8,5 im Galopp, 8,0 im Schritt lauteten die weiteren Einzelnoten

In der Tat sei seine Einstellung das, was den Rappen auszeichne, sagte seine Reiterin. Dass er heute zweimal wegsprang, sei eigentlich ganz untypisch für ihn. „Er ist ein Traum zu reiten. Ich glaube, heute waren einfach meine eigenen Nerven am Ende“, gab sie zu. „Die Tränen, das ist die Anspannung.“ Die konnte ja nun von ihr abfallen.

Bronze nach Oldenburg

Die Bronzemedaille sicherte sich – wie auch schon beim Oldenburger Landeschampionat – mit einer 8,6 im Durchschnitt die Stute Escala Gold v. Belissimo M-Rohdiamant aus der Zucht und im Besitz von Heinz Ahlers. Vorgestellt wurde die energische kleine Fuchsstute von Nele Lübbehusen. Escala Gold präsentierte sich mit einem sehr engagierten Hinterbein, das beim Tritte und Sprünge verlängern den gewünschten Schub entwickeln konnte. Toll auch ihr Schritt: absolut taktsicher mit genügend Raumgriff. Und auch bei diesem Paar erfreute der passende Rahmen, in dem die Stute präsentiert wurde. Das, zusammen mit ihrer guten Balance in den Übergängen, brachte ihr in der Ausbildungsnote eine 9,0 von den Richtern ein. Für die Grundgangarten zückten sie je eine 8,5 in Trab und Galopp und eine 9 im Schritt. Fürs Gebäude gab es die 8.

Die weiteren Plätze

An vierter Stelle stand mit Sedamo K ein weiterer Hannoveraner, ein Sohn des Secret aus einer Dancier-Mutter (Z. u. B. Hof Kleemeyer GbR), den Anne Marie Kleemann in Warendorf präsentierte. Sedamo K war schon beim Hannoveraner Championat siegreich gewesen. Altersentsprechend noch sehr jugendlich in seiner Erscheinung präsentierte er sich mit viel Elastizität und sehr ansprechender Mechanik. Zudem trat auch er während der gesamten Aufgabe vertrauensvoll an die Hand heran und machte insgesamt einen zwar aufmerksamen, aber total gelassenen Eindruck. Seine Gesamtnote: 8,5 – Trab 9, Galopp 9, Schritt 8, Durchlässigkeit 9, Gebäude 8.

Auch die beiden weiteren Finalisten stammen aus Hannover. Fünfter wurde mit 8,4 der Quantensprung-Werlindo-Sohn Quelindo (Z.: Willi Schulz-Hausbrandt) unter Jacob Schenk, dem der Wallach (zusammen mit seinem Vater) auch gehört. Dahinter reihte sich mit So Dynamic ein weiterer Secret-Sohn ein, ein muskelbepackter Brauner mit lockerem, elastischen Bewegungsablauf, der heute allerdings immer wieder abtauchte und eng wurde und deshalb in der Ausbildungsnote nur eine 7 erhielt. Die Grundgangarten waren alle drei „gut“, das Gebäude den Richtern eine 8,5 wert.