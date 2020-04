Bei Janne Friederike Meyer-Zimmermann ist ein vierbeiniges Flugzeug gelandet

Mit der inzwischen 18-jährigen Thüringer Stute Grace hat Janne Friederike Meyer-Zimmermann diverse Erfolge im Parcours gefeiert. Nun hat Grace ein Fohlen zur Welt gebracht.

Grace hat ein Stutfohlen vom Casall-Vater Caretino bekommen. Sie selbst ist eine Armitage-Tochter aus einer Beach Boy-Godehard-Diplomat-Mutter, die in direkter Anpaarung mit Armitages Vater Argentinus noch ein weiteres S-erfolgreiches Springpferd brachte.

Grace kam 2012 zu Janne Friederike Meyer-Zimmermann. Ihre ersten internationalen Erfahrungen sammelte die Dunkelfuchsstute aus der Zucht von Ulrich Nölken mit Andy Witzemann im Sattel. Dann ging sie zwischenzeitlich auch unter Marco Kutscher und Henrik von Eckermann, ehe die ehemalige Mannschaftswelt- und -europameisterin Janne Meyer-Zimmermann sie übernahm.

Zwischen den beiden hatte es auf Anhieb gut geklappt. Gleich beim ersten Turnier in Donaueschingen wurden sie Dritte in einem 1,50 Meter-Springen und beim zweiten öffentlichen Auftritt im Rahmen des CSI3* Wiener Neustadt gewannen sie den Großen Preis. Dann waren sie noch siegreich in Braunschweig und einige Male gut platziert, ehe die Stute 2015 aus dem internationalen Sport genommen wurde.

Danach ging sie noch eine Handvoll Turniere auf L- und M*-Niveau mit Johanna Huesmann, der Nichte von Carsten-Otto Nagel, die heute eine der erfolgreichsten Nachwuchsreiterinnen des Nordens ist.

Nun hat sie eine neue Aufgabe. Und Janne Friederike Meyer-Zimmermann einen potenziellen neuen Star im Stall. Das Fohlen ist übrigens nicht das erste Zuchtprodukt von ihr. Sie kommt ja aus einer Züchterfamilie, und beispielsweise war ihr erstes Erfolgspferd Callistro von ihrem Vater selbst gezogen worden. Auch der gekörte Holsteiner Verbandshengst Cachas v. Caretino stammt aus der Meyer’schen Zucht. Er wurde von der Züchtertochter in den ersten Springpferdeprüfungen vorgestellt.

