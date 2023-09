„Big Chance“ – DSP Fohlenauktion in Darmstadt

Das Herbst-Meeting in Darmstadt-Kranichstein war auch Gelegenheit zum Nachwuchs shoppen. Im Rahmen der DSP Hybrid-Auktion „Big Chance“ wurden 65 Dressur- und Springfohlen zum Kauf angeboten.

Am teuersten war das Stutfohlen For My Love v. For Romance-Don Diamond mit 10.000 Euro. Allerdings ging sie zurück in den Züchterstall von Andreas Stöckle in Unterthingau.

Nach Amerika wurde hingegen das Fohlen mit dem zweithöchsten Zuschlagspreis von 9500 Euro verkauft, ein von Maria Wolf gezogener Cellestial-Sohn aus einer Araldik-Mutter, den man auf den Namen Cellphone getauft hatte.

Gleich zwei 2023er Youngster sicherte sich Gerd Sosath zur Aufzucht, beides Hengste, beide mit dem begehrten Weihegold-Blut in den Adern: Ilvie v. Iowa Gold-Damon Hill aus der Zucht von Bernd Eisenmenger und Val d’Oro v. Valdiviani-Franklin aus der Zucht von Christine Arns-Krogmann. Bei beiden Fohlen finden sich die Weihegold-Tochter und -Enkelin Weihcine v. Fürst Heinrich und Weihnira v. De Niro wieder, bei Ilvie über Vater Iowa Gold und bei Val d’Oro über die Mutter Weihlin. Ilvie kostete 5500 Euro, Val d’Oro 8750 Euro.

Insgesamt lag der Durchschnittspreis bei 6150 Euro. Damit sei man nicht unzufrieden, heißt es von Seiten des Verbandes. DSP-Vermarktungsleiter Fritz Fleischmann: „Zum Ende der Fohlensaison 2023 konnte so vielen Züchtern, die ihre Fohlen noch am Markt platzieren wollten, eine Möglichkeit zur Vermarktung gegeben werden. Viele nutzten diese Chance.“

Das gesamte Auktionsergebnis finden Sie hier.

Die Kollektion inklusive Videos kann man hier einsehen.