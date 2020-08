Black Horses Online Auktion: De Niro-Tochter Endy BH avanciert zur Preisspitze

Das Fazit der ersten Online Auktion des niederländischen Gestüts Black Horses fällt durchweg positiv aus: Alle 40 Pferde der Kollektion konnten verkauft werden. Das höchste Gebot erzielte Endy BH.

Die schon auf Grand Prix-Niveau erfolgreiche Endy BH, eine elfjährige De Niro-Tochter aus einer Mutter v. Jazz-Ulft, war teuerstes Pferd der Black Horses Online Auktion. Bei 53.000 Euro fiel der virtuelle Hammer für die Fuchsstute. Sie wird ihre Karriere auf dem Dressurviereck unter einer Jungen Reiterin aus Belgien fortsetzen, die Endy zukünftig in U25-Prüfungen vorstellen will.

30.000 Euro investierten Käufer aus Estland in den dreijährigen Hengst Most Loved Rock BH v. Indian Rock-Briar. Die sechsjährige Jazzperendy O v. Desperado-Jazz war niederländischen Interessenten 26.000 Euro wert. Auch die Jazz-Tochter Dendy, die bereits auf Prix St. Georges-Niveau ausgebildet ist, wird in den Niederlanden bleiben. Das Höchstgebot für die Stute lag bei 21.000 Euro. Der interessant gezogene Momance BH – ein dreijähriger Rapphengst v. For Romance aus einer Halbschwester zu Kristina Bröring-Sprehes kürzlich verstorbenem Erfolgspferd Desperados FRH – wechselte für 19.000 Euro nach Litauen.

Insgesamt kann die Auktion eine hundertprozentige Erfolgsquote verzeichnen: Alle 40 Pferde der Kollektion fanden neue Besitzer. Dabei stieß die Auktion auch auf großes internationales Interesse – aus elf verschiedenen Ländern kamen die Käufer, darunter auch aus Indien, Kanada, Schweden, Australien, Deutschland, Großbritannien, Dänemark.

Jasper van der Waaij, einer der Organisatoren, zog ein positives Feedback für die erste Ausgabe der Black Horses Online Auktion: „Wir sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden und freuen uns über die vielfältige Gruppe von Käufern aus aller Welt. Nach diesem Erfolg denken wir über eine mögliche zweite Auflage nach.“

Die gesamte Kollektion und alle Ergebnisse der Black Horses Online Auktion finden Sie hier.