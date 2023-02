Blue Hors Zackerey zurück in Dänemark und jetzt mit Nanna Skodborg Merrald im Sattel

Gerade erst stellte sie den Weltvererber Zack erfolgreich in Amsterdam vor, nun hat Nanna Skodborg Merrald einen weiteren Hochkaräter unter den Sattel bekommen: den Zack-Sohn Blue Hors Zackerey. Er ist zurück bei Blue Hors, wie das Gestüt in den sozialen Medien mitteilt.

Das dänische Gestüt Blue Hors hat bekannt gegeben, dass der nun neunjährige Zack-Sandro Hit-Sohn Zackerey wieder zurück bei seinen Besitzern ist, nämlich eben bei Blue Hors. Der Hengst aus der Zucht von Tove und Ove Møller Nørgaard stammt aus einem bewährten dänischen Mutterstamm, aus dem beispielsweise die mittlerweile bis Grand Prix siegreiche Fiontini hervorging.

Zackerey fiel dem kundigen Publikum in Vechta bereits bei seiner Körung 2016 ins Auge und war dort klarer Publikumsliebling. In Dänemark lief es nicht schlechter für Zackerey. Dort erhielt er die Goldmedaille des Dänischen Warmblutzuchtverbandes. Mit der Traumnote 9,46 war Zackerey dann Zweiter beim Dänischen Championat und wurde dank seines guten ersten Fohlenjahrgangs in Oldenburg zum Hauptprämiensieger ausgerufen.

Zackerey am 11. Februar bei Hengstschau in Vechta zu sehen

Sportlich ist Zackerey hingegen noch nicht groß in Erscheinung getreten. Seit rund einem Jahr war er von Lukas Fischer während seiner Stationierung im Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen (DLZ) geritten worden. 2022 wurde der Hengst jedoch nicht auf Turnier vorgestellt.

Das Gestüt Blue Hors schreibt nun: „Blue Hors Zackerey ist zurück bei Blue Hors, wo er nun von Nanna Skodborg Merrald geritten wird, die sich schon sehr auf ihren neuen Partner freut!“ Am 11. Februar wird Zackerey in Vechta auf der Hengstschau zu sehen sein.

Quelle: Facebook