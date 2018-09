BuCha 2018: Geschwisterduell bei den Fahrpferden

Zwei Schwestern dominierten das Bundeschampionat der Fahrpferde in Warendorf.

Die Bundeschampionesse 2018 bei den sechs- und siebenjährigen Fahrpferden heißt Rubina Black. Ihr Name lässt erkennen: Rubina ist eine DSP Rappstute, gezogen in Sachsen-Thüringen von der Strauß u. Winkler GbR, Besitzer das Gestüt Bretmühle Strauß u. Winkler. Vater der sechsjährigen Stute ist Decurio MV Don Primero. Mit Bettina Winkler an den Leinen lieferte Rubina Black einen Start – Ziel Sieg, stand in allen drei Teilprüfungen des Bundeschampionats vorn und wurde mit der Gesamtnote 16,89 Bundeschampionesse.

Ein knapper, aber würdiger Sieg, den ihr ihre ein Jahr ältere Halbschwester Rapunzel beinahe noch streitig gemacht hätte, Endnote 16,58. Die siebenjährige Rapunzel hat Hochmeister zum Vater, ihr Besitzer sind Hanno und Bettina Strauß, alle anderen Daten sind identisch mit denen der Rubina Black. Vorgestellt wurde Rapunzel ebenfalls von Bettina Winkler, Endnote 16,58. Das war ein knapper Sieg für die jüngere Schwester!

Das Gestüt Bretmühle Strauß und Winkler in Sachsen-Thüringen hat sich der Ausbildung von Reit- und Fahrpferden verschrieben, wobei das Fahren inzwischen überwiegt. Mit Erfolg, wie an der beeindruckenden Bilanz von Titeln der Bettina Winkler abzulesen ist. Acht Mal hat sie bereits am Bundeschampionat in Warendorf teilgenommen, dieses Jahr ihren vierten Titel eingefahren, immer mit Pferden aus ihrer Zucht und ihrem Besitz. Sieben Schwere Warmblüter hat sie beim Bundeschampionat der Schweren Warmblüter gefahren, sechs Ponys zu Championatsehren gebracht. Damit dürfte Bettina Winkler die erfolgreichste Einspännerfahrerin auf Championatsebene sein.

An dritter Stelle platzierte sich im Championat mit der Endnote 15,31 Bourtange, gefahren von der zweiten Frau im siebenköpfigen Starterfeld, Saskia Schwarze. Der siebenjährige Hannoveraner Wallach hat mit Belissimo einen prominenten Vater, MV ist Don Crusador. Züchter des Wallachs Johann Johannsen, Besitzer Klaus Schwarze.

Die letzte Teilprüfung für die Fahrpferde war für die sechs- bis siebenjährigen Pferde ein kombiniertes Hindernisfahren mit Geländehindernissen Kl.M, fand auf dem Militaryplatz statt und weckte reges Zuschauerinteresse. Die abwechslungsreiche Strecke war für alle gut einsehbar, alle Gespanne boten eine gute Leistung. Die Spreu vom Weizen hatte sich bereits auf dem Dressurviereck getrennt.

Das Bundeschampionat für vier- und fünfjährige Fahrpferde fiel wegen des zu geringen Nennungsergebnisses aus.