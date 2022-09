Bundeschampionate 2022: My Milano schlägt San to Alati bei den vierjährigen Hengsten

Als Favorit, weil mit einigen Vorschusslorbeeren bedacht, ist der Secret-Sohn San to Alati zum Bundeschampionat der vierjährigen Hengste 2022 angereist. Doch heute musste er sich knapp geschlagen geben.

Und zwar von jenem Hengst, der sich beim Hannoveraner Championat in Verden noch mit Rang drei hatte begnügen müssen: My Milano v. Millennium-De Niro, gezogen von Johann von der Decken und im Besitz der Familie Dr. Flock. Im Sattel des Hengstes im typischen Millennium-Look sitzt Lukas Fischer. Die beiden konnten die Richter mit ihrer Vorstellung auf dem Reitpferdeviereck voll überzeugen: Trab 9,5, Galopp 9, Schritt 8, Ausbildung 9, Gebäude 9. Ergab unter dem Strich eine 8,9 für den 2020 in Verden gekörten Hengst.

Knapp geschlagen geben musste sich San to Alati v. Secret-Belissimo M, wunderschön anzusehen in seiner Dunkelfuchsjacke und mit vielen Vorschusslorbeeren in Warendorf angetreten. So gewann der Hengst aus der Zucht von Lena-Marie und Kerstin Klose im Besitz von Bernadette Brune Anfang Februar seinen Sporttest und triumphierte vor wenigen Wochen auf dem Reitpferdeviereck beim Hannoveraner Championat. Heute erhielt er unter Mareike Mimberg eine Gesamtnote von 8,8. Sie setzte sich zusammen aus Trab 9, Galopp 8,5, Schritt 9, Ausbildung 8,5, Gebäude 9.

Rang drei teilten sich zwei Hengste mit jeweils 8,5. Das war zum einen der Westfale Rocketeer v. Rock Forever-Franziskus (Z.: Thomas Holling, B.: Wilhelm Holkenbrink) unter Melanie Geßmann. Er war ebenfalls mit einigen Erfolgen im Gepäck aufs Warendorfer Viereck marschiert, war bei der Westfalen-Woche siegreich gewesen und ebenso bei der Generalprobe, dem „Optimum“ vor dem Münsteraner Schloss beim Turnier der Sieger. Heute erhielt er in allen Kriterien eine 8,5, die somit auch als Endnote stand.

8,5er Nummer zwei war ein weiterer Secret-Sohn: der Hannoveraner Segantini, Silbermedaillengewinner des Hannoveraner Championats, den seine Besitzerin Dr. Christine Feichtinger aus einer Fidermark-Mutter gezogen hat. Im Sattel saß die Schwedin Jessica Lynn Thomas, die ja auch schon den Vater zum Bundeschampion gemacht hat. Er bekam im Trab eine 9 und im Schritt die 8. Der Rest lautete auch bei ihm 8,5.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.