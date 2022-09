Bundeschampionate 2022: Vogue gewinnt bei den dreijährigen Hengsten

Die beiden Pferde, die als erstes das Viereck der Qualifikation der dreijährigen Hengste betraten, waren es auch, die am Schluss die Nase vorn hatten, allen voran die Preisspitze der Westfalen-Körung 2021.

Souveräner Sieg für den Westfalen Vogue v. Vitalis-Fidertanz aus der Zucht der ZG Werth in der Qualifikation der dreijährigen Hengste. Für 940.000 Euro war Vogue anlässlich seiner Körung 2021 in Münster-Handorf an Helgstrand Dressage verkauft worden. Am selben Ort gewann er im Frühjahr den Kurztest, und nur wenige Kilometer entfernt glänzte er heute auf dem Warendorfer Reitpferdeviereck. Der Hengst hat sich verändert seit seiner Körung, ist schlanker, athletischer geworden. Aber die natürliche Kadenz im Trab, die Elastizität, der Abdruck und die Mechanik, das ist alles noch da. Dafür gab es eine 9. Großzügig im Bergauf mit weitem Untersprung ist der Galopp, 9,5. Fleißig, geregelt und mit genügend Raumgriff ausgestattet kommt der Schritt daher, eine 9,0 war dennoch großzügig. Dass Vogue „nur“ eine 8,5 in Sachen Ausbildung erhielt, mag daran liegen, dass er zwischendurch nach seinen Freunden auf dem Abreiteplatz rief. Denn ansonsten hatte Leonie Richter den Hengst schön vor sich bei schon recht steter Anlehnung und immer bemüht, den Ganaschenwinkel zu öffnen. Das konnte man nicht von allen Teilnehmern sagen. Typ und Qualität des Körperbaus bewerteten die Richter dann wieder mit einem glatten Sehr gut, was dann auch die Endnote war.

Hinter Vogue trabte der schicke Dunkelfuchs Benison v. Benicio-Don Diamond (Z.: Franz Galneder) mit Anna-Catherine Schöffner im Sattel. Auch er ist kein Unbekannter, wurde in München DSP-gekört, nicht prämiert, aber Preisspitze. Er hat sich verändert, ist viel mehr Pferd geworden. Ihm hätte eine offenere Kopf-Hals-Einstellung heute gut getan. Im Trab gaben die Richter ihm eine 8,5, im Galopp 8,0, im Schritt 9,0, für die Ausbildung eine 8,5 und fürs Gebäude die 9.

Knapp geschlagen geben mussten sich mit 8,5 zwei Hengste, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Das war zum einen der westfälische Escolar-Sohn Elastic, gezogen von Daniela Werheit-Wagemeyer aus einer Dimaggio-Mutter und im Besitz von Helgstrand Dressage. Im Sattel saß Maxi Kira von Platen. Der große Hengst kommt bedeutend daher im deutlich maskulinen Typ. Im Trab wünschte man sich die Bewegungen mehr durch den Körper, das wurde aber zum Beispiel beim Zügel aus der Hand kauen lassen besser (8,5). Groß angelegt die Galoppade (9,0). Der Schritt fällt allerdings ab, ist geregelt und fleißig, aber mit wenig Vor- und Übertritt ausgestattet (7,0). Für die Ausbildung gaben die Richter trotz der hohen Kopf-Hals-Einstellung eine 9,0. Für Typ und Exterieur ebenfalls.

Eher der Typ klein und fein ist der Schimmel Bloomingdale v. Belantis-Rubin Royal aus der Zucht und im Besitz des Haupt- und Landgestüts Neustadt/Dosse, aber derzeit stationiert in Celle und von Catja Thomsen auch im Celler Grau präsentiert. Und das sehr ansprechend mit leichter, vertrauensvoller Anlehnung und schöner Balance, dabei stets durch den Körper. In Noten ausgedrückt hieß das 8,0 im Trab, 8,5 im Galopp, 9,0 im sehr raumgreifenden Schritt, ebenfalls 9,0 für die altersgemäße Erfüllung der Skala der Ausbildung und ein glattes Gut für Typ und Qualität des Körperbaus.

Last but not least ging eine Schleife an den Sieger im Westfalen-Wappen, Glamdale WP, Sohn des Weltmeisters Glamourdale und von der ZG Heike und Werner Pleines aus der Vollschwester zu Maracaná gezogen. Dass der bildschöne Rappe nur eine 8,0 für Typ und Qualität des Körperbaus erhielt, stieß auf allgemeines Unverständnis und bescherte den Richtern Pfiffe und Buhrufe. Ansonsten gab es für Taktsicherheit, Mechanik und ein ausgesprochen fleißiges Hinterbein in Trab und Galopp hier jeweils eine 9,0. Allerdings wirkte der Rappe bisweilen auch recht eilig und forciert vorgestellt von Stefanie Ahlert und auch recht eng und hoch eingestellt. Dafür gab es eine 8,5, was wiederum recht großzügig erschien. Unter dem Strich wurde es die 8,4 und Rang fünf.