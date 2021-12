Bundeschampionate bleiben in Warendorf

Nachdem die Gerüchteküche schon wissen wollte, dass die Bundeschampionate verlegt werden, kommt nun die offizielle Information zum Stand der Dinge von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN).

Demnach bleiben die Bundeschampionate zumindest in den nächsten drei Jahren in Warendorf. „Nach Gesprächen mit den Zuchtverbänden, Stadt und Kreis Warendorf sowie weiteren Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Bundeschampionate stimmte das Präsidium der FN zu, dass der Verband die Veranstaltung weiter ausrichtet“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

In normalen Zeiten besuchen alljährlich rund 35.000 Zuschauer Deutschlands wichtigstes Turnier für Nachwuchspferde, das „Schaufenster der deutschen Pferdezucht“, die Bundeschampionate. 900 Pferde und Ponys mit 500 Reitern treten durchschnittlich Jahr für Jahr seit 1994 am Bundesstützpunkt in Warendorf an.

Doch nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie und den dadurch ausbleibenden bzw. begrenzten Zuschauerzahlen war ein finanzielles Defizit entstanden, dass den Fortbestand des Bundeschampionats am Standort Warendorf infrage stellte. Von Seiten des FN-Präsidiums heißt es aber nun, die „gemachten Zusagen“ (in den Gesprächen s.o., Anm. d. Red.) böten die Perspektive, „mittelfristig eine schwarze Null zu schreiben“. FN-Präsident Hans-Joachim Erbel sagte, man sei daher bereit, das finanzielle Risiko einzugehen, das mit der Ausrichtung der Bundeschampionate verbunden ist.

Mit dieser Planungssicherheit sei nun nicht nur allein die Ausrichtung der Bundeschampionate gesichert, sondern man könne nun auch „notwendigen konzeptionellen Anpassungen vornehmen, um die Bundeschampionate zeitgemäß und attraktiv zu gestalten“, so Erbel weiter.

Diese angesprochenen Veränderungen sollen in Kürze auf den Weg gebracht und bereits bei der Ausgabe 2022 umgesetzt werden. Der Termin bleibt das erste September-Wochenende. Los geht’s demnach am 31. August und der 4. September ist Finaltag.

Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat – der Kartenvorverkauf startet noch vor Heiligabend. Infos: www.bundeschampionate.tv.