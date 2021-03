Bundeschampionats-Silbermedaillengewinner Rockabye S deckt 2021 in Schweden

Der Hannoveraner Rockabye S avancierte 2020 zu einem der besten Dreijährigen Deutschlands. Nun soll er diese Saison in Schweden decken, beim Gränsbo Stuteri.

Rockabye S kam zwar in Dänemark zur Welt, ist aber ein Hannoveraner. Als solcher nahm er 2020 unter dem Sattel von Sina Aringer am Hannoveraner und am Bundeschampionat teil, wo er jeweils die Silbermedaille gewann. Der Hengst stammt ab v. Revolution-Belstaff-Londonderry-Gardez. Rockabye ist aus dem Premierenjahrgang des Revolution. Der wechselte seinerzeit anlässlich des Hannoveraner Hengstmarkts für mehr als eine Million Euro zu Helgstrand Dressage, Besitzer auch von Rockabye.

Diese Saison ist Rockabye S allerdings nicht in Dänemark stationiert, sondern auf dem Gestüt Gränsbo in Schweden. Das meldet Gränsbo selbst. Dort werden auch noch andere Helgstrand-Hengste vertrieben, wie beispielsweise Franklin, Revolution und My Vitality.

Ein Video des Hengstes: