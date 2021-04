Bundesweites Finale der Springponyhengste: Daddy Cool und Skyscraper sind die Überflieger

In Wickrath feierte am vergangenen Wochenende das bundesweite Finale der Springponyhengste seine Premiere. Bei dem Wettbewerb maßen sich drei- und vierjährige gekörte Reitponyhengste im Freispringen. Die ersten Champions heißen Daddy Cool und Skyscraper.

In der Konkurrenz der Vierjährigen gingen sechs gekörte Springponyhengste an den Start. Den Titel holte der in Hannover gezogene Fuchshengst Skyscraper, der vor allem durch sein Springvermögen und seine Übersicht am Sprung zu überzeugen wusste. Als Richter fungierten der ehemalige Bundestrainer der Ponyvielseitigkeitsreiter, Fritz Lutter und Volker Hofmeister, Zuchtleiter und Geschäftsführer des Verbands der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover.

Skyscraper (Z.: ZG Familie Belz) ist ein Sohn des klein gebliebenen Stakkato-Sohnes Szenario aus der Daisy Dee v. Domingo-Picobello Star. Schon bei seiner Körung 2019 in der Niedersachsenhalle wurde der Fuchs als Springsieger ausgezeichnet. Sein Talent stellte er auch am Wochenende mit der Gesamtnote 8,9 – und der Einzelnote 9,5 für das Springvermögen – noch einmal unter Beweis.

Zum Vize-Champion wurde der Dunkelfuchshengst Karat (Z.: ZG Trüper) gekürt. Der Kachunga-Van Gogh-Nachkomme kam auf die Gesamtnote 8,5. Bronze ging an Hankimobil v. The Braes My Mobility-Lordanos (Z.: Ralf-Günther Hanken) mit der Note 8,1.

Dreijährige Springponyhengste

Auf die Note 9,35 – und damit die beste Bewertung des gesamten Wettbewerbs – kam Daddy Cool, erster Champion der Dreijährigen. Der Schimmelhengst v. Del Piero aus der selbst in Gelände- und Springpferdeprüfungen siegreichen Staatsprämienstute Maja P v. Machno Carwyn wurde in Brandenburg von der Landwirtschaftsbetrieb Pfitzmann GbR gezogen. Vize-Champion wurde Mister Poppins v. Monopoly-Mentos (Z.: Gerd Schulte-Geldermann) mit der Gesamtnote 9,25 vor Ghost v. Goliath van der Groenweg-The Braes My Mobility (Z.: Angelika Jahr) mit einer 8,95.

„Diese Veranstaltung ist auf jeden Fall eine Wiederholung wert und ausbaufähig. Sie ist ein zusätzliches Forum, in dem sich die Springponyhengste unter sich messen und mit ihren speziellen Fähigkeiten glänzen können. Sicherlich war das Startefeld in diesem Jahr noch nicht so groß, aber dafür hatten wir ausreichend Zeit, uns jedes einzelne Pony in Ruhe anzuschauen. Besonders positiv aufgefallen ist das sehr gute Starterfeld bei den Dreijährigen. Generell kann man sich viele der hier gezeigten Ponys auch gut im Sport vorstellen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir mit dieser Veranstaltung den ein oder anderen Züchter für die Springponyzucht gewinnen könnten“, lautete das Fazit von Fritz Lutter.

Quelle: fn-press