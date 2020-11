Cornet Obolensky-Sohn Cordento II bester Springer beim dänischen 35-Tage-Test

Nun hat der Dänische Warmblutzuchtverband auch die Ergebnisse der Springhengste veröffentlicht. Einmal mehr war ein Nachkomme des Cornet Obolensky Klassenbester.

Cordento II v. Cornet Obolensky-Cardento-Stanford, den Jan List Christensen zum Test angemeldet hatte, war mit 865 Punkten der mit Abstand beste Hengst. Testreiter Christian Petersen bescheinigte ihm eine 9,0 fürs Vermögen am Hindernis. Auch die Bewertungskommission sah das Springen beinahe durchgängig im sehr guten Bereich.

851,5 Punkte hatte der zweitbeste Hengst gesammelt: Hesselhøj Captain Morgan v. Casallco-Crelido-Lavall, den Anders Uve Sjøbeck ins Tørring Ridecenter geschickt hatte. In Sachen Rittigkeit war er dem Sieger sogar noch ein bisschen voraus und auch für die Technik gaben die Richter einmal eine 9,5, die der Sieger nicht bekommen hatte. Aber in Sachen Vermögen kam er nicht ganz an ihn heran.

Der drittbeste Hengst hatte 838 Zähler auf dem Konto, der von Ib Kirk ausgestellte Gracieux v. Grim St. Clair (v. Laudanum xx)-Casir Ask-Limebrand.

Der Vollblüter Dashing Society xx, der ja auch bei den Dressurhengsten bewertet wurde, behauptete sich bei den Springern im mit 791 Punkten im Mittelfeld und erzielte für sein Vermögen konstant Achter-Noten.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.