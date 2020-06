Dänische Fohlen: Streaming-Auktion mit starker Kollektion

23 Fohlen werden vom Dänischen Warmblutverband am 28. Juni auf einer Streaming-Auktion versteigert auf dem Gestüt Blue Hors. Die Kollektion besticht mit hochaktuellen Vätern, Top-Mutterstämmen und bewegungsstarken dänischen Warmblutfohlen des Jahrgangs 2020. 18 Fohlen haben Dressurabstammungen.

Um in die Kollektion der Streaming-Auktion aufgenommen zu werden, braucht es vor allem viel Qualität und Perspektive. Genau nach diesem strengen Auswahlkriterium hat das Dänische Warmblut (Dansk Varmblod) eine ausgesuchte Kollektion von 23 Spitzenfohlen zusammengestellt. 18 davon haben Dresurabstammungen. Und in Sachen Dressur hat sich das dänische Zuchtgebiet in den letzten Jahren immer mehr zum Global Player entwickelt. Medaillen auf Championaten, Preisspitzen auf Auktionen – häufig finden sich dänische Wurzeln und Einflüsse bei diesen Pferden. Ein Grund mehr, bei der Streaming-Auktion zuzugreifen!

Vater Livius v. Gotach Uthopia ist ein Niederländer, der über Großvater Ziesto auf Lancet und damit auf Wenzel zurückgeht. Somit trifft hier die Wöhler-Linie aus Hannover auf Holsteiner Gene über Aljano und Akinos im Mutterstamm.

Hochaktuelle Väter in der Streaming-Auktion

Die Väter der dänischen Fohlen lesen sich wie das Who’s Who der aktuell international angesehensten Hengste. Gleich mehrer Jungpferde-Weltmeister wie Glamourdale und D’avie sind mit Nachwuchs vertreten. Aber auch Altmeister Blue Hors Zack, mehrfacher Finalist beim Weltcup-Finale in der Dressur und zweitbester Deckhengst bei den Weltmeisterschaften 2018 in Tryon, darf nicht fehlen. Aber auch Vitalis darf nicht fehlen.

Zwei High Potentials aus den Niederlanden prägen dieses schwungbetont auftretende Stutfohlen: Vitalis, Sieger im Nürnberger Burg-Pokal und WM-Mannschaftspferd Apache.

Hier findet sich die gesamte Kollektion in der Übersicht: Streaming-Auktion Dansk Varmblod

Wer sich eines der Fohlen sichern möchte, muss sich den 28. Juni 2020, 15 Uhr im Kalender anstreichen. Dann beginnt die Streaming-Auktion auf dem Gestüt Blue Hors in Randbøl. Sie stellt den Auftakt von weiteren Streaming-Auktionen dar, die der dänische Warmblutverband, Dansk Varmblod, mit dem Internet-Streamingdienst ClipMyHorse.tv gemeinsam realisieren wird.

In den kommenden Tagen werden wir Ihnen an dieser Stelle noch weitere Highlights der Auktionskollektion näher vorstellen!

God fornøjelse!

Jungpferde-Weltmeister D’avie und der Hannoveraner Wilkens sind hier die Mischung, die Erfolg verspricht: Ein plastischer Hengstanwärter, der sich genauso kraftvoll wie elastisch in Szene zu setzen versteht.