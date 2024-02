Darmstadt: KWPN-Hengst zum Siegerhengst der ZfdP-Winterkörung gekürt

Elf Dressur- und Springhengste aus dem Reitpferdelager standen im Katalog der ZfdP-Winterkörung in Darmstadt. Neun traten an, sechs wurden gekört und der Sieger kam aus den Niederlanden.

Zum Siegerhengst der ZfdP-Winterkörung 2024 wurde Royal Albert H ernannt, KWPN-Hengst, der auch in den Niederlanden zur Welt kam und von Arthur Verbroekken in Darmstadt präsentiert wurde. Der Dunkelbraune hat mit Fontaine TN v. Finest einen Hannoveraner Vater. Die Mutter Karona ist eine Geniaal-Uphill-Jazz-Tochter. Die Körkommission hob insbesondere das starke Fundament, die Bewegungsmechanik und die Losgelassenheit des Hengstes auf dem Schrittring hervor.

Arthur Verbroekken war mit zwei Dressurkandidaten in Darmstadt angetreten und auch Nummer zwei wurde gekört. Der Name sagt es bereits, Pablo Escobar Damco stammt aus dem P-Jahrgang der Niederlande, ist also ebenfalls ein KWPN und bereits vierjährig. Sein Vater ist der einstige Doppelweltmeister der jungen Dressurpferde, Kjento v. Negro. Die Mutter Arkansas ist eine UB40-Tochter. Weiter geht’s im Pedigree mit dem Trakehner Chronos.

Aus Zucht und Aufzucht von Dr. Peter Richterich stammt der nun ebenfalls gekörte Besser spät als nie. Er stammt ab von dem Hannoveraner Prämienhengst und inzwischen gelegten Best Buddy v. Benicio-Lauries Crusador xx aus einem Trakehner Mutterstamm. Die Mutter In Schwarz v. Schwarzgold vertritt den Trakehner Stutenstamm der Insterkrone, aus dem unter anderem der 2001er Siegerhengst In Petto v. Buddenbrock sowie der Grand Prix-erfolgreiche In Flagranti hervorgingen. Beide sind Vollbrüder der Großmutter des nun gekörten Besser spät als nie.

Dynamic Dream war auch bei den ZfdPlern vertreten und hat mit dem von Beate Rösler gezogenen und ausgestellten Dynamic Dancer nun einen weiteren gekörten Sohn. Die Mutter ist eine Escolar-Abanos-Bariton-Stute. Die Bariton-Mutter brachte drei 1,40 erfolgreiche Springpferde.

Springhengste

Von ursprünglich vier Hengsten mit springbetonter Abstammung waren drei angetreten und zwei wurden gekört. Das war zum einen ein weiterer Youngster aus dem Stall des Arthur Verbroekken mit Namen Unique. Der Vierjährige aus der Baden-Württemberger Zuchtstätte PBM Pfefferle hat den Holsteiner United Way zum Vater. Auf der Mutterseite geht es weiter mit Cleverboy-Aloube Z. Aus dem Mutterstamm gingen zahlreiche erfolgreiche Springpferde hervor, besonders aus der Holsteiner Großmutter Zalouba. Sie brachte unter anderem den 1,60-Springer Curtis v. Coriano, die in 1,50-Parcours erfolgreiche Cohiba v. Cool Man K etc.

Und schließlich wurde der Holsteiner Hengst Cornianto v. Corniolo-Canto-Calypso III gekört, aus dessen Mutterstamm S-erfolgreiche Spring- und Dressurpferde hervorgingen. Hans Heinrich Sievers zeichnet hier als Züchter verantwortlich, Kai Dross stellte den dreijährigen Dunkelbraunen aus.

Die Körurteile des ZfdP in der Übersicht finden Sie hier.