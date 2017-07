Das Landgestüt Dillenburg schließt

Nach dem definitiven Aus für das Landgestüt Prussendorf wird nun auch Dillenburg in Hessen seine Tore schließen.

Laut Informationen von Andreas Sandhäger, Direktor des für das Landgestüt zuständigen Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen, ist der primäre Grund für die Schließung des Landgestüts Dillenburg allerdings nicht die finanzielle Situation. Vielmehr gehe es hier um Tierwohlfragen: „Die Tierwohlbeauftragte des Landes hat moniert, dass eine artgerechte Haltung mitten in der Stadt mit mehrstündigem freien Auslauf für die Pferde nicht zu leisten ist.“ Gemeint ist hier Umweltministerin Priska Hinz.

Wie geht es weiter in Dillenburg?

Bis das letzte Pferd das Landgestüt verlassen hat, wird es allerdings noch ein wenig dauern. Andreas Sandhäger sagt: „Hinsichtlich der Ausbildung unserer eigenen Lehrlinge und der überbetrieblichen Ausbildung in Form von Lehrgängen sind wir an Verträge gebunden, die wir zu erfüllen haben.“

Das bedeutet konkret, dass bis mindestens August 2018 noch Lehrgänge für die überbetriebliche Ausbildung abgehalten werden müssen. Die eigenen Azubis können ihre Ausbildung entweder noch in Dillenburg abschließen oder sie werden an andere Ausbildungsstätten vermittelt. Und so lange in Dillenburg ausgebildet werden, so lange müssen auch noch Pferde in den Ställen stehen.

Verkauf der Pferde

Danach werden die Tiere verkauft werden. „Die Hengsthaltung in diesem Jahr wird noch zu Ende geführt werden“, so Sandhäger. „Danach werden die Hengste so vorbereitet, dass sie verkauft werden können.“