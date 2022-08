Das sind die Bundeschampions der Fahrpferde und -ponys 2022!

Insgesamt sechs Bundeschampions der Fahrpferde und -ponys wurden am vergangenen Wochenende in Moritzburg ermittelt. Die international erfolgreiche Fahrerin Jessica Wächter trumpfte mit gleich drei Bundeschampions dabei besonders auf.

Auf dem Gelände der Sächsischen Gestütsverwaltung in Moritzburg erhielten die sechs Pferde und Ponys Euphorie R, Eckstern, Best Buddy, Dream Catcher, Armaari SCH und Delmara SCH die begehrten Siegerschärpen um den Hals gehängt.

Bei den Vier- und Fünfjährigen stellte Jessica Wächter einen ihrer insgesamt drei Bundeschampions vor. Die Fahrerin, die es mit ihren Fahrpferden schon häufig auch bis zur Weltmeisterschaft der jungen Fahrpferde geschafft hat, hatte mit dem Hannoveraner Best Buddy einen Benicio-Lauries Crusador xx-Sohn aus der Zucht von Thomas Wendelken angespannt. Der fünfjährige Wallach steht im Besitz von Heinrich Brähler und erhielt unter anderem die Traumnote 10,0 im Fremdfahrertest, wo sich der Obersattelmeister des Landgestüts Warendorf Christian Koller vollends überzeugt zeigte.

Einen Vorjahressieger fuhr Jessica Wächter, ihres Zeichens ja auch nominiert für die Einspänner-WM, auch in diesem Jahr zum Sieg: der Hannoveraner Dream Catcher bei den sechs- und siebenjährigen Fahrpferden. Der sechsjährige Wallach v. De Niro-Epernay aus der Zucht des verstorbenen Ausschuss-Vorsitzenden Rudolf Temporini trumpfte im Finale bei Richtern und Fremdfahrer gleichermaßen auf. Für die Durchlässigkeit und die Perspektive als Fahrpferd bekam der Wallach jeweils die Note 10,0. Darüber hinaus wurde Dream Catcher, der im Besitz seiner Fahrerin steht und mit ihr bereits Weltmeister der jungen Fahrpferde 2021 in seiner Altersklasse wurde, mit dem rasseübergreifenden Sonderehrenpreis vom Deutschen Reiter- und Fahrerverband (DRFV) „Bestes Fahrpferd aller Rassen“ in seiner Altersgruppe bedacht.

Schwere Warmblüter: Sieg Nummer drei für Pferd von Jessica Wächter

Der Name ist Programm: Die Stute Euphorie R löste vor der Kutsche von Marlen Fallak die größte Euphorie im Richtergremium bei den vier- und fünfjährigen Schweren Warmblütern aus. Aus der Zucht und im Besitz von Werner Rabe kam die Stute v. Capitano-Elbling entlockte Fremdfahrer Christian Koller erneut die Traumnote 10,0. Außerdem stellte Euphorie R mit ihren Leistungen in Dressur und Gelände einen neuen Rekord auf: Die Endpunktzahl 29,47 hatte es in Moritzburg zuvor noch nie gegeben. Dafür wurde der Stute auch der Sonderehrenpreis „Bestes Fahrpferd aller Rassen“ in der Altersgruppe der Vier- und Fünfjährigen zuteil.

Ihren dritten Champion stellte Jessica Wächter bei den sechs- und siebenjährigen Schweren Warmblüter. Sein Name: Eckstern v. Eckstein-Lombard. Der Siebenjährige stammt aus der Zucht von Christel Nicklisch und gewann letztes Jahr Silber bei der WM der jungen Fahrpferde.

Begeistern konnten die Thüringischen Schweren Warmblüter nicht nur das Publikum zum Beispiel auch den niederländischen Gastrichter Herrmann van den Bosch:

Die Qualität der Pferde spricht für sich und ist auch international nur schwer zu finden.

Fahrponys: zwei Siege für Kathrin Karosser

Zwei Edelbluthaflinger sicherten sich in diesem Jahr die Titel bei den Fahrponys, in beiden Fällen vorgestellt von Kathrin Karosser.

Bei den vier- und fünfjährigen Fahrponys war das Armaari SCH v. Armani Ass-Stromer, in der Altersklasse sechs- und siebenjährige Fahrponys sicherte sich die Stute und Vorjahressiegerin Delmara SCH v. Salvator SCH-Nerv erneut die Siegerschärpe. Beide Bundeschampions stammen aus der Zucht von Johann Schmid.

Alle Ergebnisse der Bundeschampionate der Fahrpferde und -ponys finden Sie hier.