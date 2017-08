Deutsches Sportpferd: Emerald stellt Spitzenfohlen bei den Überfliegern

Die Süddeutschen Pferdezuchtverbände denken sich ja stets markige Namen für ihre Verkaufsveranstaltungen aus. Die letzte Fohlenauktion in Donaueschingen firmierte unter dem Titel „Überflieger“. Und genau die gab es dort zu kaufen.

Die Preisspitze, Erox GE aus der Zucht des Gestüts Elstertal, hat auf jeden Fall schon mal einen Überflieger zum Vater: Emerald van’t Ruytershof, eines der Spitzenpferde des niederländischen Springreiter Harrie Smolders. Die Mutter stammt ab von Blue Balou. Für 26.000 Euro wechselte Erox GE in den Schwarzwald. 20.000 Euro kostete ein Sohn des Ogano Sitte aus einer Quicy-Mutter, den Andreas Freyaldenhoven gezogen hat. Er wächst nun in der Schweiz auf.

Anstelle von Roland Metz, der bei den Global Jumping Foals in Berlin involviert war, betreute Fritz Fleischmann die Auktion. Er konnte sich bei der zweiten Auflage der „Überflieger“ über eine Steigerung des Durchschnittspreises von knapp 1000 Euro freuen. In diesem Jahr erzielten 1 Fohlen 12.192 Euro im Mittel. Im Vorjahr waren es 11.321 Euro für 14 Fohlen. „Damit konnten wir hier in Donaueschingen an unsere hervorragenden Auktionsergebnisse von Viernheim und Nördlingen anknüpfen“, so Fleischmann, der am 24. August im oberschwäbischen Riedlingen die 60. Fohlenauktion des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg ausrichtet.

Das vollständige Auktionsergebnis finden Sie hier.