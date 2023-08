Die Hannoveraner Geländepferdechampions 2023

Die Hannoveraner Reit-, Spring- und Dressurpferde treten dieses Wochenende in Verden zum Verbandschampionat an. Die Schärpen der Geländepferde wurden bereits gestern in Westergellersen verteilt.

Das Ausbildungszentrum Luhmühlen war gestern Schauplatz der Hannoverschen Geländepferdechampionate. Die Vierjährigen traten in einer Eignungsprüfung Klasse A für Reitpferde mit Geländehindernissen an, offen für alle Rassen und gerichtet von Iris Schless zusammen mit Burkhard Niemann-Laue. Die Top drei, alles Stuten, kamen jedoch aus Hannover.

Das war allen voran Dora GS v. Dancier-Floriscount, gezogen von Bernd Gehrdau-Schröder und im Besitz der B. u G. Gehrdau-Schröder GbR. Mit Paula Fatteicher im Sattel erzielte sie eine 8,6 und die Hannoveraner Prämienanwartschaft. Knapp geschlagene Zweite mit 8,5: Calia v. Carridam-Quaid (Z.: Klaus Dierks, B.: Moritz Willke) unter Anna von Beauvais. An dritter Stelle reihte sich mit 8,2 die von Nadine Marzahl präsentierte Diafina W v. Diacontinus-Escudo ein, gezogen und im Besitz von Alexander und Meike Wolfschmitt. Da diese aber bereits fünfjährig ist, ging die Bronzemedaille an Harmony CB v. Helium-Samba Hit I (Z.: Couleur de Boheme, B.: Caroline Lise Heinz) unter Anna-Luisa Millies mit 7,9.

Die Fünfjährigen maßen sich in einer Geländepferdeprüfung Klasse A**, geteilt in eine Prüfung für Hannoveraner und Trakehner und eine für andere Rassen. Das Championat wurde gerichtet von Wiebke Hennig und Vivien Küst. Die Schärpe ging an Diacondiva v. Diacontinus-Sunlight xx. Züchter ist Johannes Hilmer, Besitzerin Inka Küsters. Vorgestellt wurde Diacondiva von Ann-Catrin Bierlein und erhielt eine starke 8,8. Diacondiva ist bereits Hannoveraner Prämienstute und hatte im letzten Jahr ein Fohlen. Den zweiten Platz teilten sich zwei Pferde mit jeweils 8,5: Vorjahreschampion Booze Buddy v. Balou Peggio-Valentino (Z.: Henrich Reisinger) unter seiner Besitzerin Wiebke Jaspers und Kasparow v. Karajan-Diacontinus (Z.: Friederich Thiesse, B.: Georgenhof Eventing) mit Antonia von Baath.

Die Qualitäten der Sechsjährigen wurden im Rahmen einer Geländepferdeprüfung Klasse L abgeprüft und von Gerd Küst und Dr. Peter Koeppel beurteilt. Zur Championesse machten sie die von Dieter Jennrich gezogene Diadina v. Diarado-Silvio. Besitzer ist Andreas Dibowski, der auch im Sattel saß. Die beiden hätten gestern eine Schärpe mit aufgenähtem Seepferdchen verdient gehabt, so goss es in der Heide. Das tat ihrem Auftritt aber keinen Abbruch. Eine starke 8,8 gab es dafür. Silber ging mit 8,4 an die von Heinz-Dieter Kullmann in Zetel gezogene Viva L’amour v. Valentino-Heraldik xx. Sie wurde von Nadine Marzahl vorgestellt, unter der sie sich im vergangenen Jahr auch beim Bundeschampionat platzieren konnte. Marzahl saß auch im Sattel der Drittplatzierten, Deliah IOH v. Diacontinus-Escudo. Das IOH steht für die Zucht von Ira und Olaf Hagemann, die sich über eine 8,0 für ihre Stute freuen konnten.

Weitere Ergebnisse

Die Geländepferdeprüfung Klasse A** für die Vertreter anderer Rassen wurde zur überlegenen Beute der DSP-Stute Coco Chanel v. Captain Olympic-March Groom xx aus Zucht und Besitz von Ute Beckmann. Dorothea Feld stellte die Stute vor und erhielt eine 9,0 von Gerd Küst und Dr. Peter Koeppel. Feld saß auch im Sattel von einem der beiden 8,5-Pferde, die die zweite Abteilung gewannen: dem Oldenburger Revoluzzer v. Revolution-Contender, gezogen von Günter Koch und im Besitz von Karsten Warnecke. Ebenfalls eine 8,5 gab es für die beim OS eingetragene Alida M v. Checkter-Lex Lugar, gezogen und im Besitz von Andrea Malissa, vorgestellt von Paolo Mario De Simone.

Letztere gewannen im Anschluss die offene Geländepferdeprüfung Klasse L mit einer satten 9,2. Zweiter wurde der Holsteiner Christallo D v. Crunch-Quinar (Z.: Claus Delfs, B.: Event Horses GmbH & Co. KG) unter Jan Matthias mit einer 8,7, gefolgt von zwei Pferden auf Rang drei mit 8,5: Robby P, Hannoveraner v. Rotspon-Stedinger (Z.: Christoph Plate, B.: Angela Plate) unter Markus Koeppel und Cloud, Holsteiner v. Cascadello-Caretino (Z.: Frank Neumann, B.: Freya Bigeng) mit Neele Sophie Wittkohl im Sattel.

Alle Ergebnisse aus der Heide finden Sie hier.