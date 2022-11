Die Hannoveraner Stute des Jahres ist eine Rheinländer Stute: St. Pr. St. Reverie

Rubiloh-Ehrentusch-Donatello-Pasternak – hannoversches Blut sucht man bei der neuen Hannoveraner Stute des Jahres aus westfälischem Mutterstamm vergeblich. Was man aber findet, sind hervorragende Nachkommen.

Gleich vier gekörte Hengste stellte die inzwischen 21-jährige, aber topfitte Staatsprämienstute Reverie aus dem Besitz von Angela und Uwe Butkus. Sie entdeckten die Braune aus der Zucht von Judith und Johann Gielessen in Mönchengladbach auf der westfälischen Fohlenauktion in Münster und holten sich damit ein züchterisches Juwel in den Stall.

Dreijährig platzierte Reverie sich in Reitpferdeprüfungen und legte einen super Stutenleistungstest ab. 2006 brachte sie ihr erstes Fohlen zur Welt. Das war direkt ein Volltreffer. Das Ehepaar Butkus paarte sie mit Fidertanz an. Das Ergebnis avancierte zwei Jahre später zum Siegerhengst der westfälischen Körung und geht inzwischen Grand Prix: Flanagan.

Die Kombination mit F-Blut erwies sich als Passerpaarung. 2007 brachte Reverie die Stute First Famous v. Fidertanz zur Welt. Auch sie geht Grand Prix – mit einer australischen Para-Reiterin, die mit ihr an den Paralympics 2016 in Rio teilgenommen hat und zweimal Vierte wurde.

Von drei weiteren Vollgeschwistern gingen zwei ebenfalls S, darunter der gekörte First Choice B, der für Italien im Sport aktiv ist. Eine weitere Tochter erhielt die Staatsprämie.

Die nächste Passerkombination war mit For Romance. Der erste Sohn wurde Prämienhengst in Verden und bezog unter dem Namen For Dance seine Beschälerbox bei Gerd Sosath. Mit dessen Schwiegertochter Ninja ist er erfolgreich bis Prix St. Georges. Ein weiterer Sohn wurde 2017 gekört.