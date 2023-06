Die Holsteiner Landeschampions 2023 auf dem Dressurviereck

Elmshorn steht dieses Wochenende ganz im Zeichen der Holsteiner Pferdetage mit den Landeschampionaten in Dressur und Springen, Bundeschampionatsqualifikationen, der Verbandsstutenschau und einer Fohlenauktion. Die ersten Champions stehen bereits fest.

Los ging es bereits am Donnerstag mit den Reitpferdeprüfungen, zugleich Qualifkationen fürs Bundeschampionat. Bei den Dreijährigen setzte sich die von Roland Metzler vorgestellte Nikita durch, eine Tochter des Zackerey, gezogen von der ZG Hermann und Ralph Sudeck. Sie kam auf eine 8,0 als Endnote dank 8,0 im Trab, 8,5 im Galopp, was die 7,5 im Schritt ausglich, und ebenfalls 8,0 für „Ausbildung“ und Gebäude.

Platz zwei ging mit 7,5 an den von Hans-Hermann Gericke gezogenen Hengst Daytona v. De Niro Gold-Johnson unter Kathrin Bielfeldt-Wittke. Dicht dahinter reihte sich mit 7,4 Nice Girl v. Zinedine-Leovisto (Z.: Carsten Lauck) mit Stefanie Harms im Sattel ein.

Bei den Vierjährigen setzte sich die Siegerstute 2022 an die Spitze, einmal mehr eine Stute aus dem Züchterhaus Ellerbrock in Kayhude: My Romanciera, eine Tochter des Fürst Romancier aus der Zaviera I v. Aljano-Cor de la Bryère-Rocadero. Zaviera I ist auch die Mutter des im Nachwuchsbereich hoch erfolgreichen Lissaro-Sohnes Lavissaro (Allegra Schmitz-Morkramer). Die Endnote für die noble Stute unter Christina Ellendt lautete 8,1.

Florestan-Blut, kombiniert mit Aljano stand auch auf Rang zwei, Wertnote 7,7: For Hope K v. For Romance, gezogen von Malte Kuhnert, präsentiert von seinem Besitzer Aleksandar Dansin.

Und nochmal Aljano mütterlicherseits, diesmal angepaart mit Escolar: Sina Aringer ritt Mein ganzes Herz WK (für Züchterin und Besitzerin Wenke Kraus) v. Escolar auf den dritten Platz. Wertnote 7,6.

Bei den Reitpferden gibt es keine Mindestnote, um sich fürs Bundeschampionat zu qualifizieren. Die jeweiligen Zuchtverbände entscheiden, wer sie in Warendorf vertreten darf.

Nominiert wurden: Nikita v. Zackerey, My Romanciera v. Fürst Romancier, For Hope K v. For Romance und Mein ganzes Herz WK v. Escolar.

Dressurpferde

In Elmshorn können auch Oldenburger Holsteiner Landeschampions werden. Bei den fünfjährigen Dressurpferden gab es ein Ergebnis über 8 und damit einen klaren Sieger: Sir Mystic EA v. Sir Donnerhall-Fürst Heinrich, gezogen und im Besitz von Elisabeth Christina Ahn-Ballies, vorgestellt von Laura Wilms. Jeweils 8,0 für Trab, Galopp und Durchlässigkeit, zusammen mit 8,5 für Schritt und Gesamteindruck ergaben unter dem Strich eine 8,2.

Zweiter und damit bester Holsteiner war mit 7,7 der Quantensprung-Lorentin-Sohn Questore unter Jan Lens. Züchter ist hier Claus-Heinrich Petersen, Besitzer das Gestüt Fohlenhof. Für seine Grundgangarten erhielt der Wallach dreimal ein „gut“. Die Durchlässigkeit war allerdings nur „ziemlich gut“ und er Gesamteindruck dazwischen, also 7,5.

Paula de Boer ritt Caramel v. Caracho-Aljano (Z.: Sönke Wilhelm Thamling) mit 7,5 auf den dritten Rang. So lauteten auch die Einzelnoten mit Ausnahme von Trab (7,0) und Schritt (8,0).

In der Dressurpferdeprüfung der Klasse M für die Sechsjährigen standen gleich drei Oldenburger an der Spitze: Black Jack JG v. Bon Coeur-Hofrat (Z.: Joana Graf) unter Kaddur Kelkha mit 7,8 (Trab und Galopp 8,0, Schritt 8,5, Durchlässigkeit 7,0, Gesamteindruck 7,5)

Laura Wilms ritt Fiorini Hit EA v. Fürst Romancier-Licotus (Z.: Elisabeth Ahn-Ballies) mit 7,5 (gab es auch für die einzelnen Kriterien) auf Rang zwei.

Dahinter stand mit Belle de Jour unter Christian Busse eine weitere Bon Coeur-Tochter, diesmal aus einer Lorentin-Mutter (Z.: Nicole Högler). Ihre 7,3 setzte sich zusammen aus Trab, Galopp und Gesamteindruck 7,5, Schritt und Durchlässigkeit 7,0.

Bester Holsteiner war ein de Boer’sches Familienprodukt: Semian v. Sezuan-Hotline, gezogen und im Besitz von Wieger de Boer, vorgestellt von Tochter Paula. 7,1 lautete hier die Endnote (Trab 7,0, Schritt und Galopp 7,5, Durchlässigkeit 6,5, Gesamteindruck 7,0).

Die Landeschampions im Springen werden in den kommenden beiden Tagen gekürt, die Siegerstuten 2023 am Sonntag. Alle Ergebnisse der Holsteiner Pferdetage 2023 finden Sie hier.