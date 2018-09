Die Holsteiner trauern um einen Großen – Corrado I ist tot

Im gesegneten Alter von 33 Jahren musste Corrado aufgrund einer Kolik eingeschläfert werden. Ein ganz Großer ist nicht mehr.

Der Geschäftsführer der Holsteiner Verbands Hengsthaltungs GmbH, Norbert Boley, sagte: „Ein Pferd in diesem Alter noch zu operieren, wäre für uns unverantwortlich gewesen.“ Schweren Herzens habe man daher die Entscheidung treffen müssen, den Senior zu erlösen.

Corrado war noch ein direkter Sohn des Cor de la Bryère, dessen Blut auch heute noch nicht wegzudenken wäre aus den internationalen Parcours. Die Mutter des Schimmels, Soleil, war eine Capitol-Maestose-Frivol-Tochter.

Aus dem Stamm 6879 gingen nicht nur Corrado, sondern auch Pferde wie Landlord (Ludger Beerbaum), Lausbub (Achaz von Buchwaldt) und Aquino (Franke Sloothaak) hervor.

Corrados Vermächtnis

Corrado hat sowohl sportlich als auch züchterisch außergewöhnlich viel geleistet. In den großen Sport brachte ihn niemand geringerer als Franke Sloothaak. Unter ihm ging Corrado in Nationenpreisen für Deutschland, gewann den NRW-Preis in Aachen und die Weltcup-Qualifikation in Dortmund. Hinzu kommen zahlreiche weitere Siege und Platzierungen.

Ab 1997 sollte der Schimmel sich wegen der großen Nachfrage ganz auf den Zuchteinsatz konzentrieren. Seine wohl bekanntesten Nachkommen sind Carsten-Otto Nagels Corradina, unter anderem vierfache EM-Silbermedaillengewinnerin und Mannschaftsweltmeisterin, und Clinton von Dirk Demeersman, u.a. Vierter der Olympischen Spiele in Athen.

Corrado kann auf über 30 gekörte Söhne verweisen, neben Clinton z.B. Corofino, Crawford, Coriano oder auch Coronado. Gerade über Clinton wird Corrados Erbe lebendig bleiben. Denn Clinton ist der Vater von Cornet Obolensky, einem der besten und gefragtesten Springpferdevererber weltweit, der mit Martin Fuchs‘ Clooney gerade den Silbermedaillengewinner bei der WM in Tryon stellte.