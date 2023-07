Die Oldenburger Champions 2023

Der Schlosspark von Rastede war dieses Wochenende Schauplatz des Oldenburger Landesturniers. Wir dürfen vorstellen: die Oldenburger Champions 2023 in Viereck und Parcours.

Den Anfang machten am Samstag die Dressurpferde. Erster Champion wurde der sechsjährige Fashion Prinz v. Fürst Romancier aus der Zucht des Gestüts Lewitz. Der imposante Dunkelfuchshengst ist kein Unbekannter in Rastede. Schon auf dem Reitpferdeviereck war er hier als Champion herausgestellt worden, vergangenes Jahr siegte er bei den Fünfjährigen. Kurz darauf gewann er Bronze bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde. Bei all diesen Gelegenheiten saß allerdings noch Frederic Wandres im Sattel. Diese Saison hat er seiner Kollegin Annika Feldhaus den Platz im Sattel des Hengstes übernommen und knüpft nahtlos an die Erfolge von Wandres an. Nach dem Sieg in der Einlaufprüfung triumphierten sie auch im Finale – und zwar mit Spitzennoten. Unter dem Strich kam er auf eine 8,8, die sich zusammensetzte aus einer 9,5 im Trab, 8,5 für Schritt, Galopp und Durchlässigkeit sowie 9,0 im Gesamteindruck.

Silber sicherte sich mit Bonds in Black v. Bonds-Sarkozy ein weiterer gekörter Oldenburger Hengst. Züchterin und Besitzerin ist Katrin Krüger. Vorgestellt wurde er von David Taylor für eine 8,1. Für seine Grundgangarten erhielt der Schwarzbraune jeweils eine 8,5, für die Durchlässigkeit eine 7 und für den Gesamteindruck eine 8.

Wenn ein Pferd Weihtastic heißt, hat man eine Ahnung, wie die Abstammung ist und aus welchem Stall es kommt. Und so stammt auch die Dunkelfuchsstute, die Bronze beim Landeschampionat gewann, aus der Zucht und dem Besitz von Christine Arns-Krogmann, der Besitzerin von Superstute Weihegold, die in diesem Fall Urgroßmutter ist. Weihtastic selbst ist eine Totilas-Tochter. Weiter geht’s im Pedigree mit De Niro und Fürst Heinrich. Alina Schneider ritt die Stute zu einer 8,0 als Endnote. Die Einzelnoten: Trab und Galopp 7,5, Schritt 8,5, Durchlässigkeit 8,0, Gesamteindruck 8,5.

Fünfjährige

Der Titel bei den fünfjährigen Dressurpferden ging an den Wallach Quotengold v. Quantensprung-Don Schufro aus der Zucht und dem Besitz von Heinz Ahlers. Bislang ging der Dunkelfuchs unter Nele Lübbehusen, nun saß erstmals Eike Bewerungen im Sattel und konnte prompt zwei Siege holen. Gestern im „Rennen“ um die Schärpe kamen die beiden auf eine satte 8,7, die sich zusammensetzte aus jeweils 8,5 für die drei Grundgangarten sowie zweimal 9 für Durchlässigkeit und Gesamteindruck.

Secret-Follow Me lautet die Abstammung des Silbermedaillengewinners mit Namen Lordswood Secret Agent PJF. Philly Roberts stellte den Wallach für eine 8,2 vor (Trab 8,5, Schritt, Galopp, Durchlässigket 8,0, Gesamteindruck 8,5). Züchter von Lordswood Secret Agent PJF ist Jürgen Fetzer, bei dem ja auch der Muttervater Follow Me zur Welt kam. Besitzer ist die BG Whitefield & Stack, daher der „Vorname“ des Fohlens, den es unter anderem mit dem ehemaligen Weltmeister der jungen Dressurpferde und S***-Sieger Dancing Diamond gemein hat, der früher auch dieser Besitzergemeinschaft gehörte.

Bronze ging an Mille Grazie a Carree v. Millennium-Sandro Hit. Züchterin und Besitzerin ist Silke Pelzer, die hier den Trakehner Stempelhengst mit der ebenfalls von ihr gezogenen Sisters Act angepaart hat, der Grand Prix-Siegerin von Dorothee Schneider. Vorgestellt wurde Mille Grazie a Carree von Catherine Meyer. Im Trab gab es eine 9, im Schritt die 8, für Galopp und Durchlässigkeit 7,5, im Gesamteindruck wieder eine 8. Das bedeutete auch im Endergebnis 8,0.

Vierjährige

Ehe heute die Entscheidungen bei den Reitpferden fallen, wurde gestern auch eine Schärpe im Oldenburger Championat für die vierjährigen Dressurpferde vergeben, das im Rahmen einer Dressurpferdeprüfung Klasse A ausgetragen wurde. Secret war hier sowohl Vater der Siegerin als auch der Zweitplatzierten.

Ganz vorne stand Saluna W v. Secret-Wolkenstein II, gezogen von Dr. Roland Wünschel, vorgestellt von ihrer Besitzerin Julia Schulte. Saluna trabte gestern für eine 9 und galoppierte sogar für eine 9,5. Im Schritt gaben die Richter eine 7,5, für Durchlässigkeit und Gesamteindruck 8,5. Endnote 8,6.

Die Silbermedaillengewinnerin hört auf den Namen Noble Secret und wurde von Jürgen Osterloh aus einer Sunny-Boy Mutter gezogen. Sie gehört Bernadette Brune und wurde von Jennifer Stein für eine 8,5 insgesamt präsentiert. Im Trab gab’s eine 8, im Schritt 8,5, im Galopp eine 9 und für Durchlässigkeit und Gesamteindruck wieder eine 8,5.

Dritte wurde Marbella v. Foundation-Fürst Romancier aus der Zucht von Rainer und Angelika Ahlers und im Besitz von Dr. Nina Rühl. Vorgestellt wurde er von Veronika Steinhof für eine 8,3 in Summe mit den Einzelnoten 8,5 in Trab, Durchlässigkeit und Gesamteindruck sowie zweimal 8 für Schritt und Galopp.

Reitpferde

Im Herbst in Vechta gekört, nun Oldenburger Landeschampion der dreijährigen Hengste: Bon Bolero v. Bon Vivaldi-Fürst Romancier. Der von Matthias Alexander Krug gezogene Braune steht im Besitz von Heinz Ahlers und wurde von Eike Bewerungen präsentiert. Auf der Hengststation Ahlers kann man sich über ein glattes Sehr Gut als Endnote für den Youngster freuen. Trab und Galopp wurden mit je 9,5 bewertet, der Schritt mit 8,5. In der Ausbildung gab es wieder die 9,5, im Gebäude eine 8,0.

Julian Fetzer saß im Sattel von gleich zwei Medaillengewinnern, die er für den Stall Helgstrand vorstellte. Das war zum einen der westfälische Prämienhengst Just Diamond v. Jovian-Diamond Hit (Z.: S. R. Holtwiesche Gbr), der mit 8,5 Silber holte. Trab und Galopp erhielten eine 8,5, der Schritt die 8, Ausbildung und Gebäude 9,0.

Fetzers zweiter Streich war der im Rahmen der Oldenburger Sattelkörung zur Zucht zugelassene Lord Extra v. Lord Europe-Donnerschwee aus der Zucht von Bernd Huslage. 8,0 für Trab, Galopp und Gebäude, 8,5 in der Ausbildung und 9 im Schritt summierten sich zu einer 8,3.

Die gab es auch für den Mecklenburger Siegerhengst Viva Romance PS v. Vivino-Sir Donnerhall, der im Gestüt Lewitz zur Welt kam, und den Tanja Fischer für die Schockemöhle Pferdehaltung GmbH präsentierte (wobei der Hengst bei Familie Fischer auf Station steht). Viva Romance PS, ein Vertreter des erfolgreichen Gesine-Stammes, überzeugte besonders im Trab: 9,0. Galopp und Ausbildung erhielten eine 8,5, das Gebäude die 8,0 und der Schritt eine 7,5.

Bester des starken Final-Trios der vierjährigen Hengste war ein weiterer aus der Lewitzer Zucht und der Schockemöhle Hengstkollektion : Escanto PS v. Escamillo-Fürstenball, der ebenfalls in der Lewitz zur Welt kam, anders als Viva Romance aber auch bei Schockemöhle stationiert ist. Brandi Roenick saß im Sattel und konnte sich über eine 9,2 als Endnote freuen. Im Trab erhielt Escanto sogar eine 10. Hinzu kamen 9,5 für Galopp und Gebäude, 8 im Schritt und 9 in der Ausbildung.

Silber teilten sich zwei Hengste, die beide auf die Endnote 9,1 kamen: St. Emilion v. Suarez-Dante Weltino (Z.: Nina Sixtensson) unter Hannah Laser für den Klosterhof Medingen und der ehemalige Oldenburger Siegerhengst Incredible v. Indian Rock-For Romance (Z.: Andrea Bechheim) mit Maxi Kira von Platen für Helgstrand Dressage.

Bei St. Emilion lauteten die Einzelnoten 9,5 für Trab und Schritt, 9 für Galopp und Ausbildung, 8,5 fürs Gebäude. Bein Incredible zückten die Richter im Galopp die Höchstnote 10,0. Im Trab gab es eine 9, im Schritt 8,5. Ebenfalls glatt Sehr gut: Ausbildung und Gebäude.

Mit zwei Silbermedaillen gab es keine Bronzemedaille.

Bei den vierjährigen Stuten und Wallachen setzte sich mit 8,5 die von Hermann Reckmann gezogene Sunflower v. Bonds Stoiber SN an die Spitze. Im Sattel saß Andreas Senge für Wilhelm Sieverding. Die Richter gaben der Rappstute eine 8,5, die sich zusammensetzte aus Trab 9, Galopp 9,5, Schritt 7,5, Ausbildung 8, Gebäude 8,5.

Zweiter wurde Fernandinho v. Fürst Fabrice-Levisonn, den Veronika Steinhof für Besitzerin Martina Lagershausen präsentierte. Züchterisch ist hier die ZG M. Spilker und Dr. Lagershausen verantwortlich. Fernandinho wurde in allen Teilnoten mit einem glatten gut bedacht, außer im Schritt. Da gab es eine 9, was zu der Endnote 8,2 führte.

Auf den Bronzeplatz trabte mit 8,1 Enigma v. Escamillo-Fürst Romancier (Z. u. B.: Jürgen Helm) mit Annika Korte im Sattel. Der Trab war die beste Grundgangart der Stute, 9,0. Im Galopp erhielt sie eine 7,5, im Schritt die 8, in der Ausbildung 8,5, im Gebäude wieder 7,5.

Über die Siegerschärpe bei den dreijährigen Stuten und Wallachen freute sich Kira Wegmann über die von ihr gerittene Vitalis-Don Diamond-Tochter Viva Diamond. Die Stute vom Zuchthof Alberding steht im Besitz von Nadine Heidrich und kam auf die Endnote 8,5. Diese setzte sich zusammen aus der Traumnote 9,5 für den Galopp, jeweils der 8,5 für Trab, Ausbildung und Gebäude sowie der 7,5 für den Schritt. Das Finale dieser Altersklasse bestand nur aus Stuten. Silber ging an Royal Hope G, die ihr Suffix im Namen ihrem Züchter und Besitzer Dirk Gloystein zu verdanken hat. Unter dem Sattel von Tanja Fischer kam die Totale Hope-Danciano-Tochter auf die Gesamtnote 8,3 (Trab 8,5, Galopp 7,5, Schritt 9,0, Ausbildung 8,0, Körperbau 8,5, Ausbildung 8,0). Die Dänin Maria Falkner Hansen ritt HP Elfentraum auf den Bronzerang mit der Gesamtnote 8,2. Die Stute v. Fürstenball-Diamond Hit erhielt die 8,5 jeweils für Trab und Ausbildung und wurde mit einem glatten „gut“ für Galopp, Schritt und Gebäude bedacht (Z. und B.: HP Horses Aps).

Springen

Bei den Springpferden machten heute die Vierjährigen den Anfang. Conthargos drückte der Prüfung seinen Stempel auf. Conkanno PS v. Conthargos-Chacco-Blue aus dem Gestüt Lewitz sprang unter Eiken Sato zum Sieg mit 9,0. Silber ging mit 8,7 an Coco Rocha unter Birgit Gärtner-Döller (Z.: Ludger Arkenau, B.: SHK Horses GmbH), auch sie eine Conthargos-Tochter aus einer Landgold-Mutter. Bronze holte Tornado SH v. Toulon-Diamant de Semilly von der ZG Dassel mit Maximilian Gräfe im Sattel. Seine Note: 8,6.

Bester unter den Fünfjährigen war mit 8,5 der von Arndt Schwierking gezogene Hengst Chesternov v. Checkter-Ustinov. Bastian Schleider stellte ihn für Björn Waldbach vor. Silber sicherte sich Do it Ted v. Diarado-Cassini II unter Lena Overberg mit 8,4. Hans-Heinrich Philipps ist Züchter des Wallachs, Margret Müller Besitzerin. Bronze ging an Mondena HBK v. Cornet’s Prinz-Vas Y Donc Longane mit Arend Westerholt im Sattel und der Note 8,3 auf der Anzeigentafel. Norbert Brinker ist hier der Züchter, Doris Brinker Besitzerin.

Den Titel der Sechsjährigen sicherte sich der Vize-Bundeschampion des vergangenen Jahres, Chaloubino PS unter Patrick Stühlmeyer. In der Springprüfung der Klasse M** mit Stechen demonstrierte der Chacoon Blue-Centadel-Sohn aus der Zucht und im Besitz des Gestüts Lewitz, dass er nicht nur schön, sondern auch schnell kann. 40,82 Sekunden war hier die Zeit, die Gold wert war. Silber ging an den in der offenen Wertung Viertplatzierten Diachango Blue PS und damit einen weiteren Hengst vom Gestüt Lewitz. Alexa Stais (CYP) stellte den Diaron-Chacoon Blue-Sohn vor und ritt im Stechen fehlerfrei in 42,89 Sekunden. Arend Westerholt ritt mit Jolanda schließlich eine Stute auf den Bronzerang. Sie ist eine Tochter des Balou du Rouet aus einer Cordeur-Mutter und wurde gezogen von Ludger Holthaus, der auch nach wie vor Besitzer der Oldenburger Springpferde-Stute ist (42,94 Sekunden).

Nominierungen der Reitpferde für die Bundeschampionate

Im Anschluss an die Landeschampionate hat der Oldenburger Verband die Reitpferde für die Bundeschampionate nominiert. Das sind die folgenden:

Dreijährige Stuten und Wallache:

Viva Diamond v. Vitalis-Don Diamond (Reiter: Kira Wegmann)

Royal Hope G v. Total Hope-Danciano (Tanja Fischer)

HP Elfentraum v. Fürstenball-Diamond Hit (Maria Falkner Hansen/DEN)

Dreijährige Hengste:

Bon Bolero v. Bon Vivaldi-Fürst Romancier (Eike Bewerungen)

Just Diamond v. Jovian-Diamond Hit (Julian Fetzer)

Viva Romance PS v. Vivino-Sir Donnerhall I (Tanja Fischer)

Vierjährige Stuten und Wallache:

Sunflower v. Bonds-Stoiber SN (Andreas Senge)

Fernandinho v. Fürst Fabrice-Levisonn (Veronika Steinhof)

Vierjährige Hengste:

Escanto PS v. Escamillo-Fürstenball (Brandi Roenick)

Incredible v. Indian Rock-For Romance I (Maxi Kira von Platen)

St. Emilion v. Suarez-Dante Weltino (Hannah Laser)

Die Medaillengewinner der dreijährigen Reitpferde bei den 2022er-Bundeschampionaten sind automatisch gesetzt für die diesjährigen Championate: Marbella v. Foundation-Fürst Romancier (Veronika Steinhof) und Shadow Fairy Caledonia v. Foundation-Sir Donnerhall I (Judit Sarda).

Alle Ergebnisse der Oldenburger Landeschampionate in Rastede 2023 finden sie hier.

