Die Sieger der KWPN „Hengstencompetitie“ 2021/22

Wir haben die Sporttests, die Niederländer haben die „Hengstencompetitie“, also turnierähnliche Bedingungen, bei denen gekörte Hengste desselben Jahrgangs unter sich sind und gegeneinander antreten. Das Finale der Niederländer war vergangenes Wochenende.

Der Ablauf in den Niederlanden ist ein etwas anderer als bei uns. Das KWPN schreibt drei Qualifikationen sowie das Finale aus. Den diesjährigen Siegern bei den Fünfjährigen auf L-, den Sechsjährigen auf M- und den Siebenjährigen auf S-Level gelang ein glatter Durchmarsch. Alle drei hatten bei sämtlichen Auftritten sowie beim Finale die Nase vorn.

Bei den Fünfjährigen triumphierte allerdings kein KWPN-, sondern ein Oldenburger Hengst: McLaren v. Morricone-Sir Donnerhall-Akzent II unter Dinja van Liere mit 90 Punkten. Nicht der einzige Erfolg für die Olympiareservistin. Mit Mauro Turfhorst v. Zonik-Negro stellte sie auch den Zweitplatzierten vor (86). „Bronze“ ging an den Rappen Maddox Mart v. Hennessy-Bordeaux, den Jessica Lynn Thomas für das Gestüt Schafhof vorstellte (83).

Las Vegas erneut vorn

Der nun sechsjährige Las Vegas v. Ferdeaux-Wynton hat bereits im vergangenen Jahr die Hengstencompetitie der Fünfjährigen überzeugend gewonnen. Danach nahm er an den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde teil und belegte in einem ganz starken Starterfeld Rang fünf unter seiner ständigen Reiterin Franka Loos. Die stellte ihn auch am Wochenende vor und marschierte mit 89 Punkten zum Sieg.

Nur einen Zähler weniger auf dem Konto hatte ein weiterer Hengst unter Dinja van Liere: Lowlands v. Millennium-Donnerball. Rang drei sicherte sich mit 87 Punkten Lennox U.S. v. Grand Galaxy Win-Rousseau.

Taminiau konkurrenzlos

Im vergangenen Jahr hatte es gar kein Finale der Siebenjährigen gegeben, 2022 war das Starterfeld sehr überschaubar. Allein der Hannoveraner Toto Jr.-Sandro Hit-Sohn Taminiau unter Hans Peter Minderhoud hatte an allen Qualifikationen teilgenommen und präsentierte sich im Finale. Mit seinen 92 Punkten unter Hans Peter Minderhoud hätte er aber sehr wahrscheinlich auch bei voller Besetzung die Konkurrenz hinter sich gelassen.

Alle Infos: www.kwpn.nl