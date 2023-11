Die „Sires of the Year“ 2023 stehen fest

Alljährlich am Ende der grünen Saison wertet die Weltzuchtverbandsorganisation WBFSH die Ergebnisse des zurückliegenden Jahres aus und errechnet, welches die erfolgreichsten Stutbücher, Züchter und schließlich auch die erfolgreichsten Vererber waren. Dies sind die „Sires of the Year“ 2023.

Dressur

Acht der besten zehn Dressurvererber sind Vertreter des KWPN, zwei kommen aus Deutschland, einer ist Vertreter des DSP-Zuchtgebiets Brandenburg, der andere ein Oldenburger.

Zum dritten Mal nach 2020 und 2022 führt Hans Peter Minderhouds Johnson das Sire Ranking der Dressurvererber an – so, wie einst über Jahre sein Vater Jazz, als Johnson selbst noch Punkte für ihn sammelte. Für Johnson war es diese Saison Dinja van Lieres Hartsuijker, der die meisten Zähler holte. An zweiter Stelle steht Bolero von Morgan Barbançon, gefolgt von Great Escape Camelot mit Raphael Netz.

An zweiter Stelle im Ranking folgt mit dem jüngst in den Ruhestand verabschiedeten Blue Hors Zack v. Rousseau ein weiterer KWPN-Hengst. Sein Aushängeschild ist allerdings Oldenburger: Nanna Skodborg Merralds EM-Silbermedaillengewinner Blue Hors Zepter. Dahinter folgt Zippo M.I. mit Daniel Bachmann Andersen vor Bergsjoholms Valbonne unter Malin Wahlkamp-Nilsson.

Und auch der Hengst an dritter Stelle ist ein KWPN-Vertreter: Johnsons Vater Jazz. Seine erfolgreichsten Nachkommen stammen beide aus Ferro-Müttern: Blue Hors Don Olymbrio mit Nanna Skodborg Merrald und Electra unter Lynne Maas.

Der beste deutsche Hengst ist Neustadt/Dosses Starvererber Quaterback. Und von seinen Kindern ist Isabell Werths Quantaz derjenige, der die meisten Punkte gesammelt hat, gefolgt von Touchdown unter Patrik Kittel und Quater Back Junior von Nicolas Ehlinger Wagner.

Es folgen in der Reihenfolge der Vererber Ampere (bester Nachkomme: Flambeau/Larissa Pauluis/BEL), Totilas (Torveslettens Titanium/Marieke van der Putten/NED), Vivaldi (First Apple/Sarah Tubman/USA), Apache (Jovian/Andreas Helgstrand/DEN) und Bordeaux (Bluetooth OLD/Frederic Wandres/GER).

Der zweite deutsche Hengst unter den Top Ten ist Sir Donnerhall v. Sandro Hit mit der US-Stute Serenade MF unter Alice Tarjan, gefolgt von Siebenstein mit Mirelle van Kemenade-Witlox für die Niederlande. Drittbester Sir Donnerhall-Nachkomme ist Valentine unter Ashley Holzer für die USA.

Es geht weiter mit S-Blut im Ranking. Sir Donnerhalls Vater Sandro Hit, einst selbst ganz oben im Ranking, ist nun Elfter vor seinem Sohn San Amour, Fidertanz und Fürstenball.

Springen

2016 war Frankreichs Superstar unter den Springvererbern, Diamant de Semilly, jedes Jahr knapp Zweiter hinter Chacco-Blue. Doch dieses Jahr hat Diamant de Semilly den Mecklenburger entthront – und das vor allem dank Christian Kukuks Mumbai, der die meisten Punkte für seinen Vater zusammensprang. An zweiter Stelle folgt der Belgier Odense Odeveld mit dem Italiener Emanuele Camilli vor Miro unter Olivier Philippaerts, ebenfalls für Belgien.

Chacco-Blue ist Zweiter. Sein bestes Pferd im Stall ist Up Too Jacco Blue von Max Kühner, Österreich. An zweiter Stelle folgt Chalou unter Emanuele Gaudiano (ITA) vor Miss Blue-Saint Blue Farm unter Yuri Mansur (BRA).

Drittbester Springvererber ist der KWPN-Hengst Kannan. Sein erfolgreichster Nachkomme sprang für Irland: James Kann Cruz unter Shane Sweetnam. Pieter Devos‚ Toupie de la Roque folgt an zweiter Stelle vor Dorai d’Auguilly unter Olivier Perreau für Frankreich.

Rang vier belegt Mylord Carthago mit Jack Whitakers Valmy de la Lande an der Spitze (GBR) vor Cocaine du Val unter Gregory Cottard (FRA) und Truman von Amy Millar (CAN).

Zirocco Blue liegt auf dem fünften Platz und das vor allem dank Hans-Dieter Drehers Elysium. Zweiterfolgreichstes Pferd ist Henrik von Eckermanns Glamour Girl vor Zaccorado Blue mit David Will.

Komplettiert werden die Top Ten durch Toulon (erfolgreichstes Pferd: Toulayna/Kent Farrington/USA), Casall (Cinca/Michael Duffy/IRL), Cardento (Iliana/Henrik von Eckermann/SWE), Eldorado van de Zeshoek (Highway TN/Willem Greve/NED) und Comme il faut (Chic Chic/Darragh Kenny/IRL).

Vielseitigkeit

In der Vielseitigkeit sind es deutsche Hengste, die den Ton angeben: zum zweiten Mal in Folge der Holsteiner Diarado vor dem – allerdings in Irland wirkenden – Obos Quality und dem in Großbritannien am erfolgreichsten eingesetzten Trakehner Grafenstolz.

Bester Nachkomme von Diarado ist Tom McEwens JL Dublin (GBR). An zweiter Stelle folgt Anna Siemers OS-Stute Lillybelle EA vor dem Holsteiner Dacapo unter Laura Collett (GBR).

Die Reihe der Nachkommen von Obos Quality wird angeführt von Class Affair unter Zara Tindall (GBR). Zweitbester Nachkomme ist der Ire Quality In Time unter Matteo Orlandi für Italien. An dritter Stelle folgt mit Shanbeg Cooley ein weiteres irisches Pferd, das allerdings mit Harry Mutch für Großbritannien im Busch unterwegs ist.

Die Liste der erfolgreichen Grafenstolz-Kinder wird – natürlich – angeführt von Badminton-Sieger und Doppeleuropameister Lordships Graffalo unter Ros Canter. An zweiter Stelle steht Nicolas Touzaints Absolut Goldd für Frankreich vor dem unter dem Briten Finn Healy erfolgreichen Treamble.

Viertbester Hengst ist Jaguar Mail mit Austin O’Connors (IRL) Maryland-Sieger Colorado Blue an der Spitze. Zweitbester ist der Anglo-Araber Vesuve d’Aveyeron unter Merel Blom-Hulsman (NED). An dritter Stelle steht Harry Meades (GBR) Tenareze.

Kannan drückt auch den Buschpferden seinen Stempel auf. Er ist Fünfter des Rankings, wobei der Sechstplatzierte aus Kentucky und Neuntplatzierte aus Pau, Carouzo Bois Marotin unter Maxime Livio (FRA), sein erfolgreichster Vertreter ist. Dahinter steht Felix Voggs Dao de l’Ocean vor Konan mit Sophie Weening für die Niederlande.

Die weiteren Vererber in den Top Ten: Zavall VDL (erfolgreichster Nachkomme: Izilot/Ros Canter/GBR), Contendro (Chipmunk/Michael Jung/GER), Puissance (Oughterard Cooley/Wills Oakden/GBR), Upsilon (Edelweis Pompadour/Thibaut Vallette/FRA) sowie Diamant de Semilly (Viamant du Matz/Sandra Auffarth/GER).

Die vollständigen Listen finden Sie auf der WBFSH Website.