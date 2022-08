Die Westfalen-Champions auf dem Reitpferdeviereck 2022

Am Sonntag der Westfalen-Woche wurden die drei und vierjährigen Reitpferdechampions 2022 gekürt.

Bei den dreijährigen Stuten und Wallachen siegte mit Höchstnoten die Escamillo-Wolkentanz I-Tochter Eivissa unter Jessica Lynn Thomas. Gezogen wurde sie von Katharina Hadeler, Besitzerin ist Bernadette Brune. Gerichtet wurde in zwei Gruppen à zwei Richter von den Positionen C und H. Von beiden Duos erhielt Eivissa eine 9,5 im Trab, eine 10,0 im Galopp, eine 8,5 für Schritt und Gebäude, und in Sachen Ausbilung wurde es eine 10,0 bzw. eine 9,5.

Die Silbermedaille sicherte sich Zauberprinz v. Zoom-De Niro (Z.: Ludger Wigger-Pieper, B.: ZG Ohlemeyer-Vondran GbR) mit Wibke Hartmann-Stommel im Sattel. Bei ihm wurde Trab mit 9,5/9,0, Galopp mit 9,0/8,5, Schritt mit 9,0/8,0, Ausbildung mit zweimal 9,0 und Gebäude mit zweimal 8,5 bewertet.

Die neue Siegerstute, Baroness v. Benicio-Van Vivaldi (Z.: Heinz Schütte, B.: Sportpferde Beckmann GmbH & Co. KG), wurde von Mareike Mimberg vorgestellt und holte Bronze. Trab und Galopp wurden von allen Richtern mit 8,5 bewertet. 8,0 gab es für den Schritt, wiederum 8,5 für die Ausbildung, und in Sachen Exterieur griffen beide Richtergruppen zur 9.

Dreijährige Hengste

E-Blut dominierte auch bei den dreijährigen Hengsten in Gestalt von Elastic v. Escolar-Domaggio, gezogen von Daniela Werheit-Wegemeyer und im Besitz von Helgstrand Dressage. Maxi Kira von Platen stellte den Hengst vor und konnte sich über die Wertnoten 9,5/9,0 im Trab, 9,0/9,5 im Galopp, zweimal 7,5 im Schritt sowie jeweils zweimal 9,0 in Ausbildung und Gebäude.

Silber sicherte sich der von Stefanie Ahlert vorgestellte Glamdale v. Glamourdale-Millennium. Die Mutter des Rappen ist eine Vollschwester zu Gestüt Bonhommes Maracanà. Die ZG Pleines ist auch hier Züchter, Heike Pleines Besitzerin. Im Trab erhielt Glamdale zweimal 8,0, im Galopp 8,5/9,0, im Schritt 8,5/8,0, in Sachen Ausbildung zweimal 8,0 und fürs Gebäude zweimal 9,0.

Und nochmal E auf dem Bronzeplatz: Esposito GS v. Escolar-Sir Donnerhall (Z. u. B.: Gestüt Schafhof) unter Unai Eneko Paredes Pujol. Trab zweimal 8,5, Galopp 8,0/9,0, Schritt zweimal 6,5, Ausbildung zweimal 8,0, Gebäude zweimal 8,5 – so die Einzelnoten.

Vierjährige Stuten und Wallache

Andrea Krehenwinkel ist Züchterin, Besitzerin und Reiterin der Championesse der vierjährigen Stuten und Wallache mit dem vielsagenden Namen For Joy. Sie ist eine Tochter des For Dance aus einer Detroit-Mutter. Ihre Bewertung: Trab 9,0/8,5, Galopp zweimal 9,0, Schritt 8,5/9,0, Ausbildung 9,0/9,5, Gebäude zweimal 8,0.

Silber sicherte sich Fräulein von Möller v. For Gold-Belissimo M mit Sabrina Geßmann im Sattel. Die Stute kommt aus der Erfolgszucht der ZG Strunk, die ja auch eine Bella Rose und einen Emilio hervorgebracht hat. Ann Caroline von Müller ist Besitzerin und dementsprechend auch Namensgeberin der Stute. Trab und Galopp wurden von allen Richtern mit 9,0 bewertet. Im Schritt gab 8,0 und 9,0, in der Ausbildung 8,5 und 9,0, im Gebäude zweimal 7,5.

Dritte wurde die Secret-Franziskus-Tochter Sézane mit Carde Meyer im Sattel. Bernhard Ilting-Reuke hat die Stute aus dem Stamm des einstigen Oldenburger Sattelkörungssiegers und Bundeschampions Fynch Hatton gezogen. Besitzerin ist Katharina Nolte. Sézanes Wertnoten: Trab 9,0/8,5, Galopp 9,0/8,5, Schritt 8,0/8,5, Ausbildung 8,5/8,0, Gebäude zweimal 8,0.

Vierjährige Hengste

Bei den vierjährigen Hengsten setzte sich Rocketeer v. Rock Forever-Franziskus unter Melanie Geßmann an die Spitze. Thomas Holling hat den gekörten Hengst gezogen, Besitzer ist Wilhelm Holkenbrink, bei dem ja auch Vater und Muttervater stationiert sind. Im Durchschnitt kam er auf eine 8,4, die sich zusammensetzte aus Trab 8,0/8,5, Galopp 8,0/9,0, Schritt 8,5/8,5, Ausbildung 8,0/8,5, Gebäude zweimal 8,5.

Melanie Geßmann stellte auch den knapp geschlagenen Zweiten vor, den ebenfalls in Münster-Handorf gekörten Secret Game v. Secret-Desperados aus der Zucht von Jürgen Bunge und im Besitz von Ursula Rosendahl. hier gab es im Durchschnitt eine Wertnote von 8,3 dank Trab 8,5/8,0, Galopp zweimal 8,5, Schritt 9,5/9,0, Ausbildung 8,0/7,0, Gebäude zweimal 8,0.

Bronze ging an For Diamond v. For Final-Diamond Magic (Z.: Wilhelm Rüscher-Konermann, B.: Matthias Schlamminger) mit Jessica Süß im Sattel. Der Braune wurde erst dieses Jahr im Rahmen einer Hofkörung für das Westfälische Pferdestammbuch zugelassen. Jetzt am Wochenende machte er einen „guten“ Job: Trab 8,5/8,0, Galopp zweimal 8,5, Schritt 7,5/8,5, Ausbildung 8,0/8,5, zweimal 8,0 im Gebäude.

