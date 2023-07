Diese Siebenjährigen fahren für Deutschland zur WM junge Dressurpferde in Ermelo 2023

In einem Monat finden die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde im niederländischen Ermelo statt. Nach der zweiten Sichtung der Siebenjährigen steht nun fest, welche Pferde Deutschland bei der WM vertreten dürfen.

Die Jury, bestehend aus Dr. Dietrich Plewa, Reinhard Richenhagen und Monica Theodorescu entschied sich für ihre acht Favoriten. In Ermelo werden die folgenden siebenjährigen Dressurpferde vom 3. bis 6. August an den Start gehen:

Beryll, Westfälische Stute v. Benicio – Fürst Wilhelm (Annika Korte), Züchter: Zuchtgemeinschaft Schlattmann u. Heegemann, Besitzer: Otto Hofer (SUI)

Die Stute Beryll war in Wiesbaden in diesem Jahr erfolgreich. Bei den Siebenjährigen gab es Rang vier und fünf.

Belinda FRH, Hannoveraner Stute v. Bon Coeur – Royal Blend (Lena Waldmann), Züchter: Wilfried Putz, Besitzer: Maria Putz

Belinda FRH gewann mit Lena Waldmann das kleine Finale und wurde Sechste im Finale der WM junge Dressurpferde 2022. Erfolgreich war die Stute international in diesem Jahr bereits in Wiesbaden, wo sie sich erst einen fünften und dann einen vierten Platz in den Dressurprüfungen für die Siebenjährigen holte. National ging sie in der Nürnberger Burg-Pokal Etappe in Hagen an den Start, wo sie Vierte und Sechste wurde.

Borsalino’s Fairytale, Westfälische Stute v. Borsalino – Fürstenball (Nina Braun), Züchter: Ralf Borowczak, Besitzer: Sabine Braun

Die Borsalino-Tochter gewann in diesem Jahr bereits zwei Dressurprüfungen Klasse M** und zwei S*-Dressuren. 2022 nahm sie an den Bundeschampionaten teil.

Danciero, Hannoveraner Hengst v. Dancier – Floriscount (Anna Kasprzak), Züchter: ZG Broers u. Weber, wechselte 2022 zu Familie Kasprzak (DEN), offiziell als Besitzer eingetragen ist derzeit noch Hengsthaltungsgemeinschaft Helgstrand/Schockemöhle

Der Hannoveraner Siegerhengst der westfälischen Hauptkörung 2018 Danciero gewann bei der WM in Verden und bei den Bundeschampionaten 2021 jeweils die Silbermedaille mit Eva Möller.

Diaton, Hannoveraner Hengst v. Dimaggio – Benetton Dream (Nicole Wego-Engelmeyer), Züchter: Silke Groeneveld, Besitzer: Maria Theresa Pohl

Der Hannoveraner Hengst Diaton ist der Sieger der Siebenjährigen in Wiesbaden 2023 und der Sechsjährigen 2022 und auch national bereits bis Klasse S siegreich. 2021 war er unter Frederic Wandres Teilnehmer bei den Bundeschampionaten.

Global Player OLD, Oldenburger Hengst v. Grand Galaxy Win T – Don Schufro (Leonie Richter), Züchter: Henrik Hansen, Besitzer: Hengsthaltungsgemeinschaft Helgstrand/Schockemöhle

Global Player OLD ist unter Eva Möller der amtierende Weltmeister der Sechsjährigen. 2021 wurde der Oldenburger Siegerhengst aus 2018 Vierter bei der WM in Verden. Mittlerweile hat Helgstrand-Bereiterin Leonie Richter die Zügel des Hengstes übernommen.

L‘ amore per sempre, Oldenburger Stute v. Livaldon – Alabaster (Santiago Damil), Züchter: Martin Otten, Besitzer: Damil Dressage GbR

Teilnehmerin der Bundeschampionate 2022 und in diesem Jahr bereits in Klasse S* siegreich in Everswinkel.

Valdiviani, Hannoveraner Hengst v. Veneno – Fidertanz (Isabell Werth), Züchter: Roger Ballmann, Besitzer: Madeleine Winter-Schulze

Valdiviani gewann unter Isabell Werth in Hamminkeln 2023 die S-Dressur für junge Pferde, das war bis dato sein erster Turniereinsatz. Danach ging es nach Balve zum Nürnberger Burg-Pokal, wo er in der Einlaufprüfung allerdings im letzten Drittel rangierte. Drei gekörte Söhne kann er bereits vorweisen. Das erste Fohlen von Isabell Werths Bella Rose stammt v. Valdiviani ab.

R1: Zonik Plus, Hannoveraner Hengst v. Zonik – Hohenstein (Justin Verboomen), Züchter: Dressage Plus, Besitzer: Justin Verboomen

Kennt das Dressurviereck in Ermelo ebenfalls bereits. 2022 wurde er im Kleinen Finale Zweiter hinter Belinda FRH, im Finale lagen die beiden gleichauf und belegten gemeinsam Platz sechs.

R2: Fallete OLD, Oldenburger Stute v. Fürstenball – Brentano II (Annika Korte), Züchter und Besitzer: Jürgen Helm

Rang sieben in der Einlaufprüfung von Wiesbaden dieses Jahr belegte sich Fallete OLD, in Prüfung Nummer zwei wurde sie Dritte. Im letzten Jahr wurde sie Vierte im Finale der Bundeschampionate, ebenfalls unter Annika Korte.

