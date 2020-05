„Digitaler Fohlensommer“ bei Clip My Horse

Jetzt, wo durch Corona sämtliche Fohlenschauen ausfallen müssen, bietet Clip My Horse den Züchtern eine Möglichkeit, ihren Nachwuchs auf digitalem Wege zu präsentieren.

„Digitaler Fohlensommer“ heißt das Projekt von Clip My Horse, das den Züchtern und Aufzüchtern zumindest via Video und Internet die Möglichkeit geben will, ihre Fohlen zu zeigen und gegebenenfalls auch zu vermarkten. Schließlich können Turniere nachgeholt werden, aber die Fohlen sind im kommenden Jahr bereits Jährlinge.

Das Angebot richtet sich an Fohlen aller Zuchtverbände, Disziplinschwerpunkte und Abstammungen. Die Fohlen werden online nach Verband und Veranlagung sortiert.

Für die Züchter bzw. Fohlenbesitzer ist das Angebot kostenlos. Alles, was sie tun müssen, ist ein Video ihres Nachwuchses zu drehen, bei Clip My Horse hochzuladen und fertig. Hilfestellung zur Umsetzung und wie man sein Fohlen optimal in Szene setzt, gibt es auch unter https://foals.clipmyhorse.tv.