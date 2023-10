Dr. André Hahn neuer Geschäftsführer des Oldenburger Pferdezuchtverbandes

Ende März wurde bekannt, dass der bisherige Geschäftsführer des Oldenburger Pferdezuchtverbandes, Heiner Kanowski, von seinen Aufgaben freigestellt wurde. Nun gibt es einen Nachfolger.

Dr. André Hahn übernimmt ab 1. November die Geschäftsleitung des Oldenburger Pferdezuchtverbandes e.V. Von 2008 bis 2013 war Hahn bereits als Assistent der damaligen Zucht- und Geschäftsleitung tätig. Dann machte er einen Abstecher zu den Trakehnern, wo er für zwei Jahre als stellvertretender Zuchtleiter aktiv war. 2015 kehrte er zu den Oldenburgern zurück und war seither hier stellvertretender Zuchtleiter.

Für diese nun frei gewordene Aufgabe wurden Inge Workel und Janou Mayer gewonnen. Die gebürtige Niederländerin Workel ist schon seit zehn Jahren als Assistenz der Zuchtleitung in Oldenburg tätig.

Janou Mayer stammt aus einer Pferdefamilie in der Lüneburger Heide. Ihren Bachelor machte sie in Lüneburg. Anschließend arbeitete sie als Bereiterin in einem Ausbildungsbetrieb in Niedersachsen und absolvierte parallel ihren Master in Göttingen. Anfang 2022 fing sie beim Oldenburger Verband als Assistenz der Zuchtleitung an und und betreut seither im Rahmen ihrer Doktorarbeit das Forschungsprojekt, in dem es um die Muskelintegritätsmyopathie (MIM) geht, früher bezeichnet als Polysaccharid-Speichermyopathie Typ 2 (PSSM2).

